21-ročný mladík rieši bizarný problém. Úrady ho pochovali, teraz sa snaží márne dokázať, že žije

Podobné veci sa síce nestávajú často, no rozhodne nejde o niečo, čo by sa stať vôbec nemohlo. Jednotlivec, ktorého miestne úrady nevedomky pochovajú, no on je stále nažive, môžu viaceré veci nemálo skomplikovať. Svoje o tom vie mladý Španiel, ktorý už dlhé mesiace chodí z jedného úradu na druhý a snaží sa dokázať, že žije. Jeho snahy sú však márne.

Život dnes už 21-ročného Španiela Isaaca Rodrígueza sa skomplikoval pred dvomi rokmi, keď jeho otec dostal výzvu z daňového úradu, aby si prišiel vyzdvihnúť sumu 100 eur. Ako informuje na svojom spravodajskom webe RTVS s odvolaním sa na server Eldiario, suma mala predstavovať preplatok na dani jeho „zosnulého syna“ a otec mal so sebou ako potvrdenie priniesť dokument z dedičského konania. Problémom však je, že jeho syn nikdy nezomrel. Elektronická evidencia obyvateľov, daňového úradu a aj polície ho však aj napriek tomu eviduje ako zosnulého.

Zosnulý, ktorý stále žije

To odštartovalo sériu nekonečných návštev jednotlivých španielskych úradov. No aj keď Isaacov otec disponoval potvrdením z registra obyvateľov o tom, že jeho syn žije, nikde nepochodil. Na ten ho poslali práve z daňového úradu.

'Muerto' según el DNI y la Agencia Tributaria: la odisea de un joven para intentar 'volver a la vida' https://t.co/bImohHX3f2 vía @eldiariocv Hola soy yo. — Isaac Rodriguez (@isaac282) October 18, 2021

“Keď sa otec vrátil na daňový úrad, povedali mu, že tento certifikát je k ničomu, pretože v centrálnom registri obyvateľov ma vedú ako zosnulého,“ uviedol podľa RTVS médiám Isaac. Z úradu tak jeho kroky smerovali na políciu, kde s tým však tiež nemohli nič urobiť.

Kde konkrétne sa stala chyba, nikto nevie určiť a mladého Španiela neustále posielajú niekam inam. Nikde však problém nevedia vyriešiť. Isaac bol kvôli tomuto už niekoľkokrát na viacerých oddeleniach rôznych úradov. „Už neviem, čo mám robiť. Hovoria mi, že je to administratívna alebo elektronická chyba, ale nikto mi neporadí, čo s tým,“ dodal Rodríguez.

Dostal aspoň dočasný občiansky preukaz, ale len na pol roka

Ako zosnulý figuruje stále vo viacerých štátnych databázach. Získať sa mu podarilo aspoň dočasný doklad za už neplatný občiansky preukaz. Ten má však platnosť len pol roka.

Isaac je zamestnaný, mzda mu zatiaľ chodí v riadnych termínoch a nemá problém s jej vyplácaním. Pracovnú zmluvu totiž podpísal ešte v roku 2019, keď nevedel, že je vedený ako zosnulý. Problém však predstavuje administratívna chyba, ktorú sa mu nedarí nijak vyriešiť a ani odstrániť zo záznamov. Nápravu môže v tomto prípade zabezpečiť zrejme len súd, pripomína RTVS.