Takto ste aktivistku Gretu ešte nevideli: Prvýkrát nebola nahnevanou tínedžerkou, spievala a tancovala na pódiu

Známa švédska aktivistka Greta Thunberg netrávi dni len protestovaním či upozorňovaním politických elít na nečinnosť v prípade riešenia klimatickej krízy. Na nedávnom koncerte Climate Live sa aj poriadne odviazala. Spolu s davom si zatancovala a zaspievala známy hit.

Greta Thuberg je zvyčajne známa svojou vážnosťou a silnými posolstvami adresovanými svetovým lídrom, ktorí len nečinne sedia a pozerajú sa na to, ako naša planéta pomaly umiera. Aj preto si o nej mnohí myslia svoje a vnímajú ju ako večne nahnevanú tínedžerku. Nedávno ale ukázala aj svoju druhú tvár. Na koncerte Climate Live v Štokholme sa totiž odviazala ako nikdy predtým, píše web spravodajskej televízie CNN.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Greta Thunberg (@gretathunberg)

Climate Live je séria koncertov a podujatí v rôznych mestách sveta, ktoré majú za úlohu „zjednotiť ľudí a zasiahnuť väčšinu, ktorá sa momentálne nezaoberá klimatickou krízou“. Koncert v Štokholme bol prvým zo série celkovo 19 podujatí.

Účasť Thunberg nikoho z prítomných neprekvapil, keďže sa prvý koncert práve v jej rodnom meste. Čo však prekvapilo, bola jej odviazaná nálada. Známa aktivistka sa totiž objavila aj priamo na pódiu po boku Andreasa Magnussona z hnutia Fridays for Future. A na „doskách, ktoré znamenajú svet“ pred zrakmi všetkých prítomných si nielen zatancovala, ale aj zaspievala pieseň Never Gonna Give You Up od Ricka Astleyho. Video z koncertu si môžete pozrieť nižšie.

Cieľom jednotlivých koncertov je zvýšiť povedomie verejnosti o klíme. Tým najhlavnejším je ale vyvinúť tlak na svetových lídrov pred klimatickou konferenciou COP26. Tá sa má uskutočniť v novembri v Glasgowe a má byť najväčšou konferenciou o klimatickej zmene od tej, ktorá sa konala v roku 2015 v Paríži. V jej programe je stanovenie radikálnych celosvetových cieľov v oblasti emisií na spomalenie globálneho otepľovania. Už teraz je ale jasné, že na konferenciu sa nedostaví viacero významných politikov.