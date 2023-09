12-ročnému chlapcovi sa do hlavy zapichla závitová tyč: Je po operácii, jeho stav je ale naďalej vážny

V trebišovskej osade takmer prišiel o život iba 12-ročný chlapec. Pri nešťastnom páde na zem sa mu do hlavy zapichla závitová tyč. Na pomoc mu vyrazili nielen záchranári, ale aj hasiči, pre ktorých to bol mimoriadne náročný zásah. Kevin je momentálne po operácii, no podľa rodičov je jeho zdravotný stav naďalej vážny, píše web Noviny.

K nešťastiu došlo pri vstupe do neobývaného bytového domu. 12-ročný Kevin takmer prišiel o život. Chlapec spadol tak nešťastne, že kus závitovej tyče, ktorá vyčnievala z betónu, sa mu zapichla do hlavy. Stalo sa to pred očami viacerých osadníkov, ktorí mu ihneď pribehli na pomoc. Museli si preto zavolať na pomoc aj hasičov.

Kevin bol počas zásahu pri vedomí a komunikoval. Aj keď to bolo veľmi náročné, chlapca sa im napokon podarilo vyslobodiť. „Chlapci pomocou rôznych zariadení, aj hydraulických, aj ručných, závitovú tyč odstrihli a chlapec bol odovzdaný do rúk rýchlej zdravotnej služby,“ informoval Ján Havrila, veliteľ zásahu HaZZ v Trebišove.

Je po operácii, no ešte nemá vyhraté

Kevin je momentálne hospitalizovaný v košickej nemocnici. Aj keď je už po operácii, ešte stále nemá vyhraté. „Je ešte vo vážnom stave, lebo má opuch hlavy, opuch mozgu,“ oznámil Kevinov otec Mikuláš Plutko. Nešťastie sa stalo pri vstupe do bytovky, v ktorej sa minulý rok prepadla podlaha. Podľa miestnych sa tam často chodia hrať deti. A to aj napriek tomu, že tam nemajú čo robiť.

„Mesto Trebišov daný poškodený objekt zabezpečilo proti vniknutiu cudzím osobám, a to konkrétne mrežami, takisto tam umiestnilo oplotenie, vrátane ostnatého drôtu,“ avizovala hovorkyňa mesta Trebišov Martina Mištaničová. „Trebišovská polícia v tejto súvislosti prijala oznámenie o podozrení zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví, ktoré v súčasnej dobe vyhodnocuje a následne bude rozhodnuté o ďalšom postupe vo veci,“ oznámila hovorkyňa KR PZ Košice Lenka Ivanová.