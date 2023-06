Žraloky sú vo vode omnoho bližšie k ľuďom, ako by ste si mysleli. Odborníci vysvetlili, či máme dôvod báť sa

Incident spred niekoľkých dní, kedy žralok v Hurghade napadol a zabil turistu, šokoval všetkých. Nová štúdia však zistila, že surferi a plavci pokojne koexistujú s týmito morskými živočíchmi častejšie, ako si myslia.

Výsledky odborníkov prekvapili

Ak máte najväčší strach, keď idete na pláž, z toho, že uvidíte žraloka, ktorý sa k vám približuje, nová štúdia by podľa webu Euronews mohla zmeniť váš názor. Výskumníci z laboratória Kalifornskej štátnej univerzity v Long Beach Shark Lab použili drony na štúdium mladých žralokov bielych pozdĺž pobrežia južnej Kalifornie. Chceli zistiť, ako blízko priplávajú k ľuďom vo vode.

Ukázalo sa, že dosť blízko. Ak by chceli, pokojne by sa mohli kedykoľvek do človeka zahryznúť. Napriek tomu sa však podľa odborníkov niet čoho obávať. Medzi rokmi 2019 až 2021 totiž skúmali celkovo 26 pláží a počas tohto obdobia nedošlo k útoku ani na jednej z nich napriek tomu, že žraloky boli k ľuďom tak blízko.

Niet sa čoho obávať

Mladé žraloky biele sa väčšinou zoskupovali na dvoch miestach – v južnej časti okresu Santa Barbara a v centrálnej časti okresu San Diego. Tie výskumníci objavili vďaka približne 1 500 letom dronov počas dvoch rokov. Dospelé žraloky biele sú vo všeobecnosti samotárske zvieratá.

Na týchto dvoch miestach sa mladé žraloky plavili v blízkosti ľudí v 97 % sledovaných dní. Žraloky často plávali vo vzdialenosti do 45 metrov od vlnolamov, najbližšie k surferom a ľuďom na paddleboarde. Kým dron žraloka poľahky zachytil, v drvivej väčšine prípadov športovci ani len netušili, že v tesnej blízkosti sa nachádza žralok.

Výskumníci potvrdili, že surferi, plavci a žraloky môžu spolunažívať v mieri. Dodávajú, že nikdy nečakali, že uvidia toľko stretnutí so žralokmi bez toho, aby došlo k nebezpečnému incidentu. Myslia si, že neraz to nie je len o žralokoch, ale aj o tom, ako sa správajú ľudia.