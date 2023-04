Zomrela módna návrhárka Mary Quantová, priekopníčka minisukní a jedna z najuznávanejších návrhárok 20. storočia

Vo veku 93 rokov zomrela vo štvrtok britská módna návrhárka Mary Quantová, ktorá v 60. rokoch spopularizovala minisukňu. TASR informáciu prevzala zo servisu tlačovej agentúry AFP. Quantová zomrela „pokojne vo svojom dome v Surrey“, uviedli jej príbuzní a označili ju za „jednu z medzinárodne najuznávanejších módnych návrhárok 20. storočia“ a „výnimočnú inovátorku“.

Quantová sa zapísala do histórie vďaka minisukni a pričinila sa tiež o to, že dámske oblečenie sa stalo v Británii a celej Európe „zábavné a cenovo dostupné“. O tom, či tento ikonický módny kúsok Quantová skutočne vymyslela, viedla dlhý a ostrý spor so zosnulým francúzskym návrhárom Andrém Courregesom. Jej úloha pri premene superkrátkych strihov, ktoré obopínajú ženské stehná, na medzinárodný trend, je však nesporná.

Bola v správnom čase na správnom mieste

Jej osobnosť a štýl z nej urobili „pravdepodobne najznámejšiu módnu návrhárku, ktorá vyšla z tejto krajiny“, povedala v roku 2014 pre AFP Jenny Listerová, kurátorka módy vo Victoria and Albert Museum (V&A) v Londýne. „Bola v správnom čase na správnom mieste, a to bolo súčasťou jej úspechu,“ uviedla V&A.

Quantová sa narodila 11. februára 1930 v Londýne, kde študovala na Goldsmiths College of Art. Tam sa zoznámila so svojím budúcim manželom a obchodným partnerom Alexandrom Plunketom Greenom. Ten zomrel v roku 1990. V roku 1955 si spoločne otvorili prvý butik Bazaar v štvrti Chelsea, ktorá sa stala pulzujúcim srdcom „swingujúceho Londýna“, pripomína BBC News.

Quantová skúmala geometrické vzory, bodky a kontrastné farby, pričom sa „hrala“ s novými materiálmi vrátane PVC a elastických látok, aby dosiahla moderný a „hravý vzhľad“. Jej modely sa predvádzali v extravagantných a provokatívnych výkladoch.