Zo Slovenska „zmizne“ táto sieť čerpacích staníc, na ich miestach po novom nájdete známu značku. Dôvodom je konkurenčný boj

Spoločnosť OMV pokračuje v rozširovaní svojho pôsobenia na Slovensku. Najnovšie má v pláne kúpiť väčšinu staníc zo siete G&G, ktorá úspešne pôsobí na juhu krajiny, informujú Hospodárske noviny.

Rakúsky koncern OMV len nedávno kúpil viaceré prevádzky Benzinolu. V marci schválil Protimonopolný úrad (PMÚ) SR prevzatie výlučnej kontroly OMV Slovensko nad 26 čerpacími stanicami tejto značky. Teraz sa spoločnosť rozhodla rozšíriť svoje pôsobenie na juhu Slovenska. OMV má podľa Hospodárskych novín záujem o päticu staníc galantskej G&G. Spoločnosť ich má dokopy šesť, na trhu úspešne fungujú od konca 90. rokov v mestách ako Šaľa, Galanta či Sereď.

Podnikateľ Ladislav Gasparovics plánuje čerpacie stanice predať napriek tomu, že jeho firma pravidelne končí v zisku. Protimonopolný úrad už začal posudzovať koncentráciu podnikateľov na trhu s pohonnými látkami. Päť prevádzok galantskej G&G tak môže skončiť v rukách OMV, dokopy by ich mala už 131. OMV patrí v počte čerpacích staníc po dominantnom predajcovi pohonných látok Slovnaft spolu s Orlenom a so Shell do trojice najväčších spoločností v tomto segmente. Po nákupe tankovacích miest od G&G by získal rakúsky koncern na našom trhu miesto na druhej priečke.