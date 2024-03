Zo seriálovej pecky od tvorcov Game of Thrones padnete na zadok: Novinku od Netflixu chvália, no nebudete jej rozumieť

Bude to znieť neuveriteľne, no prvý štvrťrok nového roka je už takmer za nami a streamovacie platformy si akoby tie najväčšie a najvydarenejšie projekty prichystali práve na úvod roka. Šógun na Disney+, Metóda Markovič: Hojer na Voyo, Gentlemani na Netflixe či Vládcovia nebies na Apple TV+, to je len zlomok z toho najlepšieho na poli seriálov, čo sme doposiaľ mohli vidieť. Už o pár dní k nim ale s veľkou pravdepodobnosťou pribudne ďalší od tvorcov Game of Thrones. Nasvedčujú tomu pozitívne hodnotenia ešte pred samotnou premiérou.

D. B. Weiss a David Benioff to po spackanom finále historického fantasy seriálu Hra o tróny (Game of Thrones) mali u divákov nahnuté. Zrejme aj preto sa trošku zdráhali uviesť na televízne obrazovky či streamovacie platformy nejakú novinku tak dlho.

Sci-fi, aké tu ešte nebolo

Aj napriek všetkým negatívnym recenziám, ktoré ich posledná práca získala od divákov aj kritikov, sa však streamovací gigant Netflix rozhodol, že si talentovanú tvorcovskú dvojicu zarezervuje 250-miliónovým kontraktom a tá bude pre nich vytvárať nové projekty. Prvý kúsok – mimochodom tiež nie práve najlacnejší – ukáže dvojica aj spolu s Netflixom už tento piatok, teda 21. marca. Premiéru absolvuje sci-fi epos, ktorý vychádza z celosvetového bestselleru a na prvý pohľad mu nikto z čitateľov nerozumie.

Problém troch telies (3 Body Problem) patrí ku klenotom literatúry a čoskoro by mohol aj k tým seriálovým. Pôvodne trojdielna knižná séria sa pýši pútavým dejom, ktorý jeho čitatelia označujú za taký komplikovaný, že len málokomu sadne. No ani to nestálo dielu v ceste, aby sa stalo jedným z najuznávanejších sci-fi diel 21. storočia. Autorom trilógie, ktorá rieši azda všetko, čo sa vo svete kvantovej fyziky riešiť dá, je čínsky autor Liu Cixin.

O komplikovanosti deja svedčí tiež to, že aj samotný Netflix sa rozhodol divákov nalákať najmä na to, že za seriálom stojí dvojica, ktorá na obrazovky priniesla Game of Thrones a na veľmi strohú anotáciu toho, čo divákov v seriálovom spracovaní 3BP čaká.

Zaujme divákov?

„Osudové rozhodnutie, ktoré padlo v 60. rokoch 20. storočia v Číne, rezonuje v časopriestore a ohrozuje celé ľudstvo. Podarí sa skupine vedcov toto nebezpečenstvo odvrátiť?“ uvádza Netflix stručne na stránke seriálu vo svojich aplikáciách. Je ale úplne pochopiteľné, že viac by ani nemohol. Komplikovaný opis deja by totiž mohol niektorých menej náročných divákov od sledovanie odradiť. A to predsa nikto nechce. Trailer si môžete pozrieť nižšie.

3 Body Problem sa pýši viacerými superlatívami. Žiadne cudzojazyčné dielo totiž nezískalo ocenenia Hugo a Nebula, teda tie najprestížnejšie ocenenia na poli literárnej fantastiky. A žiadny iný román, nieto ešte čínsky, nepriblížil za posledné roky dnešnému svetu tak detailne hrôzy spojené s veľkou kultúrnou revolúciou, pripomenul časopis TV Streaming, ktorý vychádza pod hlavičkou televízneho magazínu TV Star.

Má to všetko, čo dobré sci-fi mať má: zložitý a temný dej plný osudových zvratov, priveľa odbočiek a zákutí, aby sa dal jednoducho pochopiť, odohráva sa v Číne, ktorá sama osebe má dejiny doslova nasiaknuté krvou, tajné laboratóriá, ešte tajnejšie organizácie a satelity, mysterióznu videohru so zložitými filozofickými a morálnymi dilemami, vraždy a veľa ďalšieho. Ako teda niečo takto zapeklito zložité priniesť do podoby seriálu?

Skvelé recenzie, komplikovaný dej

Pochopiteľne, prvým krokom pre tvorcov bolo presunúť dej z Číny viac na Západ, takže seriál od Netflixu sa bude odohrávať vo Veľkej Británii. Ako to celé dopadne, vie zatiaľ len hŕstka vyvolených. Spoza veľkej mláky sa ale už na sociálnych sieťach začínajú objavovať prvé recenzie tých, ktorí dostali predčasný prístup na pozretie niektorých (alebo aj všetkých) epizód. A podľa ich reakcií to vyzerá, že Netflix má v talóne naozaj vydarený projekt, ktorý sa pri jednej sérii neskončí.

Aj keď Weiss s Benioffom museli spraviť niekoľko kompromisov, aby príbeh pre divákov uľahčili, na kvalite mu to podľa prvých recenzií vôbec neuberá. Na úvod im pripravili 8 epizód.

Magazín Time označil seriálovú novinku za „najväčší seriál, ktorý tento rok na zemi uvidíme“. Ďalší používatelia sociálnej siete X (predtým Twitter) napísali, že ide o „ambicióznu sci-fi drámu, ktorá síce nie vždy dáva zmysel, no nepochybne ide o vydarený počin“.

Magazín Empire seriál opísal ako „nesmierne ambicióznu adaptáciu nesmierne ambicióznej knihy“. Objavili sa ale aj iné lákavé reflexie – používateľ Joonatan Itkonen – napísal, že „3 Body Problem je odvážna, brilantná a krásna sci-fi filmárčina, ktorá zachytáva úžas a hrôzu majestátnych kníh Liu Cixina. Skvelo obsadená a napísaná, je hlbokým humánnym skúmaním našej minulosti, súčasnosti a budúcnosti“.

