Pozretie všetkých dostupných epizód by vám trvalo 11 dní, štartuje už 20. séria. Hlavná hrdinka tohto seriálu začínala v Priateľoch

Seriál Chirurgovia (Grey´s Anatomy) patrí aj v našich končinách medzi pomerne známe, aj keď sa vo vysielaní žiadnej zo slovenských televíznych staníc už dlho neobjavil. V našich končinách ho pritom ešte v roku 2006 začal vysielať RTVS na svojom prvom televíznom kanáli. Pod názvom Klinika Grace to s ním televízia však postupne vzdala. Pred dvoma rokmi sa ale seriál do povedomia slovenských a českých divákov dostal opäť vďaka streamovacej službe Disney+. Tá už o niekoľko dní uvedie jeho 20. sériu aj na našom území.

Štartoval – asi ako každý seriál – pomerne nenápadne. Na úvod si jeho domovská stanica ABC objednala len 9 epizód. Už po premiére pilotného dielu ale projekt Grey´s Anatomy zožal nemalý úspech. A ten sa s príchodom každej odvysielanej epizódy a série len a len zväčšoval.

Najdlhšie vysielaný lekársky seriál v dejinách

Na začiatku pritom asi nikto z tvorcov ani len nesníval, že by sa seriál o stážistoch v prestížnej nemocnici mohol dožiť až 20 rokov na televíznych obrazovkách. Podobné úspechy – no nie totožné – dovtedy dokázali zožať len máloktoré žánrové produkty televízneho šoubiznisu. Zavše sa oplatí spomenúť kultovú Pohotovosť (ER), Nemocnicu Chicago Hope (Chicago Hope), či seriál Dr. House (House M.D.). No kým pri prvom menovanom sa tvorcom darilo žmýkať námety počas 15 rokov, zvyšné dva dokázali s úspechom len šesť, resp. osem.

Chirurgovia tak dokázali niečo, čo sa žiadnemu prime time seriálu zasadenému do prostredia nemocnice nepodarilo – stal sa najdlhšie vysielaným projektom televíznej histórie vo svojom žánri.

Už v týchto dňoch za veľkou mlákou štartuje jeho 20. séria a aj keď je pravdou, že už to nie je ako na začiatku, veľa jeho hlavných hrdinov zo seriálu odišlo (dobrovoľne alebo nasilu) a stabilnou súčasťou najnovších dielov tak zostávajú už len tri postavy – hlavná hrdinka, ktorej meno nesie aj názov seriálu – Dr. Meredith Grey (stvárňuje ju herečka Ellen Pompeo), Dr. Miranda Bailey (hrá ju Chandra Wilson) a Dr. Richard Webber (hrá ho James Pickens Jr.). Ostatných hlavných a vedľajších hrdinov nahradili noví, aj keď postupne sa začali vracať do deja aj postavy, ktoré zdanlivo zo seriálu nadobro odišli.

Ani 20. séria nebude poslednou

Inak tomu nebude aj v nadchádzajúcej 20. sérii, v ktorej sa do deja vráti ďalšia stará známa tvár a nesmierne populárna postava Dr. Arizona Robbins (opäť ju stvárni Jessica Capshaw), pričom takýchto návratov sľubuje tím tvorcov viac. Trailer na nové epizódy si môžete pozrieť nižšie.

Aj keď by sa mohlo zdať, že námet Chirurgov je už vyčerpaný a už v ňom každá postava mala „techtle-metle“ s každým, s kým len mohla, opak je pravdou. Dvadsiata séria nemusí byť vôbec posledná. Sledovanosť programu totiž síce klesla a už dávno nedosahuje také výsledky ako pred dvadsiatimi rokmi, ale stále je uspokojivá. A nový tím tvorcov a scenáristov, ktorí dostali projekt na starosti, najnovšie tvrdia, že Chirurgovia môžu na obrazovkách vydržať ešte dosť dlhý čas, a to aj v prípade, že sa hlavná hviezda programu, teda Ellen Pompeo, rozhodne so stvárňovaním Meredith skoncovať.

Napokon, jeden taký pokus tu už bol – počas 18. a 19. série sa v seriáli objavovala ako vedľajšia postava a herečka hrdo hlásila, že už nadišiel jej čas sa z projektu nadobro stiahnuť. Napokon si to ale, zdá sa, rozmyslela.

Hlavná hrdinka začínala v Priateľoch

A bola by hlúpa – Chirurgovia jej priniesli nemalú slávu a nebyť tohto seriálu, prakticky nikto by ju nepoznal. Ona sama pritom veľmi dobre vie, za čo všetko môže seriálu Grey´s Anatomy a jej tvorkyni Shonde Rhimes vďačiť. Dovtedy totiž dostávala priestor len ako hosťujúca tvár v malých televíznych úlohách. Jej najvýraznejšou prácou bola do štartu Chirurgov hosťovačka v sitkome Priatelia (Friends), kde stvárnila postavu z minulosti – spolužiačku Rossa (David Schwimmer) a Chandlera (Matthew Perry) v desiatej sérii.

Všetky odvysielané epizódy seriálu Klinika Grace/Chirurgovia/Grey´s Anatomy nájdete na streamovacej platforme Disney+, kde sa už čoskoro objavia aj prvé epizódy 20. série. Ak by ste si ich chceli pozrieť v rade za sebou, trvalo by vám to niečo vyše 11 dní, teda takmer 280 hodín. Trúfli by ste si?