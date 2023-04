Znie to, akoby mu prial smrť: Matthew Perry odstráni z memoára krutú časť o Keanu Reevesovi, toto o ňom napísal

Ako sme vás pred časom informovali aj my, Matthew Perry priznal, že natáčanie ikonického seriálu Priatelia bolo náročné. Neraz bol totiž pod vplyvom drog. O svojich skúsenostiach napísal memoár, no z budúcich kópií bude musieť niektoré časti odstrániť.

Znie to, akoby hercovi vyčítal, že je nažive

Ako informuje web UNILAD, Matthew Perry sa o svojom živote rozpísal v memoári s názvom Friends, Lovers And The Big Terrible Thing. Niektorým čitateľom ale neušlo, že je v nej aj zvláštna časť s Keanum Reevesom. Perry totiž v knihe rozoberá závislosť od drog a spomína celebrity, ktoré jej napokon podľahli.

„Prečo je to tak, že originálni myslitelia, ako napríklad River Phoenix a Heath Ledger zomrú, no Keanu Reeves je stále medzi živými?“ pýta sa v knihe Perry. Dodáva, že River bol krásnym človekom navonok aj vnútri, až príliš krásnym pre tento svet. Myslí si, že vždy sú to tí skutočne talentovaní ľudia, ktorí sa napokon, takpovediac, potopia.

Reevesovo meno sa v knihe opäť objavilo v časti, v ktorej Perry uvažuje nad smrťou herca a komika Chrisa Farleyho. Hovorí, že keď sa o jeho smrti dozvedel, prerazil dieru do šatníka Jennifer Aniston. Zatiaľ čo Keanu Reeves je stále medzi živými.

Priznal, že to bolo kruté

Mnoho ľudí, ktorí si knižku prečítali, tak uvažuje nad tým, čo sa medzi Perrym a Reevesom stalo. Perry ale hovorí, že z budúcich kópií jeho knižky bude táto časť vystrihnutá. Podľa Entertainment Weekly Perry priznal, že to, čo napísal, bol od neho kruté.

Reevesovo meno údajne použil len preto, lebo žijú na tej istej ulici a už sa mu za to verejne ospravedlnil. Ešte tak neurobil osobne, no údajne svoju chybu napraví pri najbližšej príležitosti, keď Reevesa stretne. Dodal, že je jeho veľkým fanúšikom a sype si popol na hlavu. Vraj mal radšej použiť svoje vlastné meno namiesto Reevesovho.

Perry priznáva, že písanie šlo rýchlo a ľahko a bolo pre neho terapeutické. No čítanie dopísanej knihy bolo ako čítať smutný sumár vlastného života.