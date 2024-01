Mal napadnúť viacero žien a v tomto klamať: Na adresu Matthewa Perryho sa začali hrnúť zvláštne obvinenia

Matthew Perry otvorene priznával, že bojoval s mnohými démonmi, no snažil sa žiť lepšie. Teraz sa ale začali vynárať zvláštne obvinenia. Tvrdí sa v nich, že populárny herec bol násilník.

Zdroje blízke zosnulej hviezde podľa Mail Online odhalili, že herec Matthew Perry v rokoch pred svojou smrťou fyzicky napadol niekoľko žien vrátane svojej bývalej snúbenice Molly Hurwitz. Do Hurwitz mal hodiť konferenčný stolík po tom, ako ho konfrontovala pre údajnú neveru. Prostredníctvom aplikácie mal flirtovať s 19-ročnou Kate Haralson. Inej osobe zas mal kupovať romantické darčeky.

Vo svojej knihe napísal, že ju o ruku požiadal na nemocničnom lôžku a pod vplyvom silných liekov. Až neskôr si začal uvedomovať, že sa skutočne zasnúbil. Vraj na to ale nebol pripravený a vzťah napokon stroskotal. Podľa zdroja to ale nie je pravda, Perry nebol ani v nemocnici, ani na liekoch, keď Hurwitz požiadal o ruku. Tieto slová do knihy údajne napísal len preto, aby jej ublížil.

V marci v roku 2022 mal zas agresívne sotiť o stenu a následne na posteľ kamarátku Morgan Moses, ktorá s ním žila a pomáhala mu, aby ostal triezvy. Tieto tvrdenia ohrozujú odkaz, ktorý po sebe Perry zanechal po tom, ako v októbri zomrel vo veku 54 rokov po predávkovaní ketamínom vo vírivke vo svojom dome v Pacific Palisades. Zároveň vykresľujú zatiaľ najtemnejší obraz posledných rokov jeho života.

EXCLUSIVE: Matthew Perry’s REAL best friend and live-in ‚sober companion‘ revealed – addiction expert Morgan Moses unmasked as Friends star’s mysterious confidante ‚Erin‘ who secretly supported him through substance abuse struggles for a DECADE https://t.co/Ap0nRRPjFH pic.twitter.com/WDuHRQRRjg

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 10, 2023