Známu veľkú firmu čakajú ďalšie masívne škrty, zrušiť plánuje 1 500 pracovných miest. Pôvodné opatrenia už vraj nestačia

Foto: Profimedia

Jakub Baláž
TASR
Ešte v januári tohto roka firma oznámila, že v jednej divízii zatvorí štyri závody a v ďalších obmedzí aktivity.

Nemecký výrobca pneumatík a komponentov pre automobilový priemysel plánuje zrušiť vo svojej divízii ContiTech ďalších zhruba 1500 pracovných miest. Uviedli to v pondelok predstavitelia zamestnaneckej rady Continentalu, ktorých citovala agentúra Reuters.

Continental plánuje predať divíziu ContiTech, ktorá sa špecializuje na technické výrobky z plastov a gumy. Je to súčasť širšej stratégie spoločnosti, v rámci ktorej sa Continental zameria výlučne na výrobu pneumatík.

V januári tohto roka nemecká firma oznámila, že v divízii ContiTech zatvorí štyri závody a v ďalších obmedzí aktivity, pričom rozhodnutie sa týkalo 580 pracovných miest. Podľa Continentalu však „pôvodné opatrenia už nestačia“.

V rámci reštrukturalizácie celej spoločnosti Continental ohlásil rušenie zhruba 10 000 pracovných pozícií. Reštrukturalizácia zahrnuje okrem predaja divízie ContiTech aj odčlenenie automobilovej divízie, ktorá bola v septembri uvedená na burzu vo Frankfurte nad Mohanom pod novým názvom Aumovio.

Ďalšie opatrenia v divízii ContiTech by sa mali zamerať na administratívne pozície, pričom Continental nimi reaguje na zmeny na trhu.

