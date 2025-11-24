O prácu v štátnom podniku príde približne 280 ľudí. Lesy SR však kolaps a zlú ekonomickú situáciu odmietajú

Zníženie počtu pracovných miest v štátnom podniku Lesy Slovenskej republiky je súčasťou racionalizačných opatrení. Uviedla to Laura Tettingerová z internej a externej komunikácie Lesov SR v reakcii na vyjadrenia opozičného poslanca Alojza Hlinu (SaS). Prepúšťanie sa podľa nej dotkne asi 280 pracovníkov. Odmietla zároveň tvrdenia, že Lesy SR sú v zlej ekonomickej situácii.
„Lesy Slovenskej republiky prijímajú nevyhnutné racionalizačné opatrenia s cieľom zvýšiť efektivitu vnútorných procesov a zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť podniku. Súčasťou týchto krokov je aj zníženie počtu pracovných miest, ktoré sa aktuálne dotkne približne 280 zamestnancov na rôznych úrovniach riadenia,“ spresnila.
K rozhodnutiu pristúpiť k úprave organizačnej štruktúry viedla podľa nej kombinácia viacerých faktorov – postupný návrat ťažby na štandardnú úroveň po spracovaní rozsiahlej kalamity, pripravovaná zonácia národných parkov a rast prevádzkových nákladov. „Po reorganizácii v roku 2022 došlo k zlučovaniu organizačných zložiek a ich počet sa znížil na polovicu, avšak počet zamestnancov sa neznižoval. Súčasný vývoj však ukázal potrebu ďalšej optimalizácie,“ podčiarkla.
Má ísť o preventívny krok
Lesy SR podľa Tettingerovej aktuálne nečerpajú ani nemajú v pláne čerpať úver na mzdové účely. Racionalizačné opatrenia sú preventívnym krokom, ktorý má predísť zhoršeniu ekonomickej situácie podniku a posilniť jeho dlhodobú stabilitu. „Preto odmietame, že Lesy SR sú v zlej ekonomickej situácii,“ zdôraznila.
„Našou prioritou je zachovať schopnosť štátneho podniku plniť ekonomické aj spoločenské úlohy – udržiavať zamestnanosť v regiónoch, podporovať drevospracujúci priemysel a zabezpečovať ochranu a obhospodarovanie lesov Slovenskej republiky v prospech celej spoločnosti,“ doplnila.
Dodala, že rozhodnutie o realizácii personálnych zmien v štátnom podniku Lesy SR je výsledkom manažérskeho posúdenia a potreby zabezpečiť trvalo udržateľné hospodárenie a efektívne nakladanie s majetkom štátu. Hlina v pondelok uviedol, že v štátnom podniku Lesy SR dôjde k hromadnému prepúšťaniu, ktoré sa dotkne od 300 do 500 ľudí. Zdôraznil, že Lesy SR treba chrániť, lebo sú podľa jeho slov v obrovskom ohrození.
