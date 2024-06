Známa streamovacia služba pridala do knižnice tento kultový seriál. Zisťovali sme, či pribudnú aj ďalšie

Čoraz obľúbenejšia streamovacia platforma SkyShowtime momentálne najviac propaguje svoj najnovší seriálový počin Tetovač z Auschwitzu (The Tattooist of Auschwitz). Popri ňom ale do knižnice pribudlo aj viacero klasických seriálov, ktoré si pamätáme z televízneho vysielania 90. rokov. Medzi nimi napríklad Knight Rider či kultová Xena.

Článok pokračuje pod videom ↓

Štyri série kriminálky To je vražda, napísala (Murder, She Wrote), akčný Knight Rider s Davidom Hasselhoffom, ale napríklad aj kultová historická fantasy Xena (Xena: Warrior Princess) – to je len zlomok z klasických seriálov, ktoré sa nedávno objavili v ponuke knižnice streamovacej platformy SkyShowtime.

Vo všetkých prípadoch boli do knižnice pridané len prvé série. V prípade To je vražda, napísala sú to prvé štyri z dvanástich, čo sa týka ďalších dvoch menovaných, k dispozícii sú len prvé série zo štyroch, resp. šiestich. Všetky seriály je možné sledovať len v pôvodnom znení s titulkami.

Pribudnú aj ďalšie série Xeny či seriál Hercules?

Čo sa týka seriálu Xena, ten sa zatiaľ v ponuke žiadnej zo streamovacích služieb neobjavil a ide tak o veľmi peknú raritu. Zisťovali sme preto, či sa predplatitelia v dohľadnom čase dočkajú aj ďalších epizód, príp. či neplánujú pridať aj ďalší kultový seriál, a to Hercules (Hercules: The Legendary Journeys).

Na sklamanie všetkých fanúšikov kultových seriálov ale SkyShowtime nemá dobré správy. Ďalšie série v pláne uvádzať nemá.

„V súčasnosti sa neplánuje uvedenie ďalších sérií Xeny na platformu. Pokiaľ ide o Herculesa, momentálne nie je v pláne pridanie tohto seriálu,“ uviedli pre portál interez.sk zástupcovia streamovacej platformy SkyShowtime.

V prípade seriálu Knight Rider s Hasselhoffom v hlavnej úlohe ale nemusíte zúfať. Seriál už od 15. júla začne vysielať nová televízna stanica Markíza Klasik. V programových plánoch s ním ráta každý pracovný deň v dvoch častiach za sebou. Do budúcna by mohla uviesť aj spomínané seriály Xena či Hercules.

Aj tento článok ste si mohli prečítať do konca vďaka našim predplatiteľom.

Staňte sa súčasťou PREMIUM klubu a získate benefity v hodnote 28 €.