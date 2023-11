Mal ju zabiť Herkules, existuje aj trojhodinová porno verzia: 11 vecí, ktoré ste nevedeli o seriáli Xena

Jej úspech by sa v 90. rokoch 20. storočia dal prirovnať k úspechu Game of Thrones. A nie je to len kvôli malej žánrovej podobnosti. Historický fantasy seriál Xena (Xena: Warrior Princess) predstavil hlavnú ženskú hrdinku, ktorá búrala hranice kontroverzií a priniesla niekoľko inovácií v seriálovom žánri, z ktorých sa neskôr inšpirovali aj iní tvorcovia. Prekvapivé pritom je, že seriálu spočiatku mnohí neverili.

Ak ste niekedy premýšľali nad tým, ktorý seriál či film vám ukáže najviac z Nového Zélandu, princezná bojovníčka Xena vám pravdepodobne na um neprišla. Tento kultový seriál, ktorý vlastne ani nemal vzniknúť, sa tu ale nakrúcal po dobu šiestich rokov. A okrem originálnych zápletiek ukázal z tejto krajiny viac, než ešte obľúbenejší Pán prsteňov (The Lord of the Rings) režiséra Petera Jacksona. Tvorcovia ale chceli, aby diváci uverili, že postavy sa prechádzajú a príbeh sa odohráva v starovekom Grécku. A čo z toho, že titulná hrdinka bola vlastne inšpirovaná Bulharkou…

V rozpätí rokov 1995 – 2001 vzniklo celkovo až 134 epizód Xeny a možno bude pre niekoho prekvapením, že produkčne za týmto seriálovým hitom, ktorý nemal stáleho vysielateľa (bol totiž syndikovaným seriálom, ktorý naraz v rovnaký čas vysielalo viacero TV kanálov), bol napríklad aj Sam Raimi (Spider-Man 1-3, Doctor Strange 2, The Evil Dead). A možno aj jeho meno dokázalo k obrazovkám počas vysielania seriálu k jednotlivým epizódam prilákať dostatočný počet divákov, vďaka čomu sa Xena dožila viac, ako sa pôvodne mala.

V článku sa dozviete aj: koľkých epizód sa Xena mala pôvodne dožiť;

prečo je seriál považovaný za odkaz feministického hnutia;

ako sa seriál takmer nedostal na obrazovky televízií;

prečo sa hlavná predstaviteľka musela nanovo naučiť chodiť;

o čom je porno paródia na populárny seriál.

Samostatný seriál nemala nikdy dostať

Tí, ktorí sú fanúšikmi obdobných seriálov, vedia, že Xena nebol originálny nápad. Pôvodne sa totiž táto postava stvárnená herečkou Lucy Lawless objavila v inom žánrovo podobnom seriáli – Hercules (Hercules: The Legendary Journeys). Kontrakt bol dohodnutý na tri epizódy, ktoré mali osud tejto postavy definitívne spečatiť. Xena mala po treťom hosťovaní v Herculesovi zomrieť práve rukami hlavného hrdinu. Postava si ale získala veľkú obľubu u divákov, a tak bolo rozhodnuté. Xena dostala vlastný seriál, ktorý sa zameral na jej dobrodružstvá, píše web Screenrant.

Televízna spoločnosť projektu neverila

Xena sa aj vďaka svojej úvodnej zvučke stala úspešným projektom, ktorý sa vysielal vo viac ako 108 krajinách sveta a obsadil niekoľko rebríčkov najkultovejších seriálov všetkých čias. Paradoxom ale bolo, že mnohí vysielatelia neverili, že by sa seriál, kde hlavnou hrdinkou bola ženská postava, mohol stretnúť s masívnym úspechom, uvádza Screenrant. Opak bol pravdou.

Vedúci spoločnosti NBCUniversal totiž vychádzal z dát sledovanosti iných projektov, ktorých líderkami boli ženské postavy. Xena tento trend narušila a stala sa úspešným seriálom, ktorý neskôr nasledoval upírsky seriál Buffy – premožiteľka upírov (Buffy the Vampire Slayer).

Prelomový seriál, ktorý zobrazoval lesbické vzťahy

Možno to ale bolo aj tým, že tvorcovia sa v Xene nebáli experimentovať. Dovtedy totiž nebolo veľmi vídané, aby hlavné hrdinky v seriáloch mali otvorené vzťahy napríklad s mužmi iných rás. Nehovoriac o tom, že tvorcovia postupne začali pracovať aj na románikoch medzi rovnakými pohlaviami, Xenou a Gabriellou (stvárnila ju Reneé O´Connor) nevynímajúc, aj keď v tomto prípade to bola láska zobrazená len náznakom. Samotná Lucy Lawless ale niekoľkokrát povedala, že postava Xeny bola rozhodne homosexuálna, uvádza web Looper.

O seriáli sa dodnes tiež hovorí ako o feministickom hnutí a o hereckej predstaviteľke ako o jednej z vodcovských osobností feministiek.

Mala Xena grécke, alebo bulharské korene?

Dlhé roky sa viedli dohady, či Xena bola skutočnou postavou, ktorá kedysi žila. V tomto prípade ale ide o výmysel tvorcov a princezná bojovníčka v skutočnosti neexistovala. Zdá sa ale, že ani tvorcovia nemali úplne jasno v tom, akej národnosti táto postava vlastne je. Kým v seriáli je niekoľkokrát spomenuté, že išlo o grécku ženu, grécku Amazonku podľa gréckej mytológie. Dlho sa teda verilo, že Xena a jej korene sú niekde v Aténach, alebo dokonca v Tébach.

Samotná herečka Lucy Lawless, ktorá Xenu stvárnila, ale priznala, že Xena je pôvodom z Trácie, teda z dnešného Bulharska. Tomu nasvedčuje napokon aj úvodná zvučka, ktorá je v pôvodnom jazyku spievaná práve po Bulharsky a je sprevádzaná aj tradičným bulharským hudobným nástrojom – gajdami, uvádza web Yahoo!.

Problémy so zákonom kvôli ochrane planéty

Lucy Lawless je známa okrem iného aj tým, že je členkou niekoľkých organizácií, ktoré sa snažia bojovať proti znečisťovaniu planéty, je tiež ochranárkou zvierat a pravidelne sa zúčastňuje rôznych protestov či ich organizovaním.

Práve ochrana planéty ju už ale niekoľkokrát dostala do problémov so zákonom. V roku 2012 bola dokonca zatknutá aj spolu so šiestimi aktivistami z organizácie Greenpeace, keď sa vlámala do jednej z ťažobných lodí s cieľom znemožniť jej vyplávať do Severného ľadového oceánu. Súd jej ako trest udelil 120 hodín verejnoprospešných prác a zaplatiť musela pokutu vo výške 547 amerických dolárov, píše web Los Angeles Times.