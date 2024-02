Obrovská zmena v cestovaní: Do obľúbenej časti Talianska sa konečne ľudia dostanú letecky, ušetrí im to čas

V lete sme vám predstavili taliansku destináciu, ktorá sa na internete stala absolútne virálnou. Pobrežie Amalfi ľudia vo videách na TikToku označovali „rajom na zemi“ či „najromantickejším miestom“. Dostať sa sem však nebolo najjednoduchšie. To sa ale teraz konečne zmení. Magazín Time Out informuje o tom, že miestne letisko obnoví svoju prevádzku už od júla.

Toto letisko v minulosti slúžilo letectvu a pred niekoľkými rokmi aj na komerčné účely. A skvelou správou pre mnohých je, že komerčné lety sa sem vracajú.

Známe sú prvé detaily

Ako prvá by odtiaľto mala spustiť lety španielska letecká spoločnosť Volotea. Či a kedy sa sem dostaneme aj my zo Slovenska, zatiaľ nevieme. No ak to bude možné, sme si istí, že mnohí Slováci to uvítajú. Pripravte sa však na to, že takáto dovolenka vás môže vyjsť poriadne draho, pretože vychutnať si virálne miesta zo sociálnych sietí niečo stojí.

Čím je Amalfi zaujímavé?

Najväčší ošiaľ zažíva mestečko Positano, ktoré sa nachádza v západnej časti pobrežia Amalfi. Ak ste ho už videli na nejakej fotografii, je veľká pravdepodobnosť, že sa na nej nachádzala pláž Spiaggia Grande, z ktorej sa vám naskytne ikonický pohľad na už spomínané farebné domčeky. Práve s touto scenériou sa turisti vášnivo fotia a treba uznať, že ich fotografie vyzerajú rozprávkovo. Ak patríte medzi ľudí, ktorí si radi zhotovujú romantické fotografie, Positano by nemalo chýbať na vašom cestovateľskom bucket liste.

Fotogenickým miestom sú napríklad miestny obchodík s keramikou Ceramica Assunta, či pláž Fornillo, ktorá sa stala známou vďaka pestrofarebným dáždnikom umiestneným na nej.