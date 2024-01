Tento muž mi chcel platiť 5-tisíc týždenne: Nešlo mu o sex, šokovalo ma, čo si odo mňa vypýtal. Dal mi peniaze?

Ak ste ženou, je nemalá šanca, že aj vy ste už dostali na sociálnych sieťach správu, v ktorej sa vám predstavil „sugar daddy“ a ponúkal zaujímavú sumu za vaše „služby“. Odmenou nemalo byť nič spojené so sexom či nahotou, len čas, ktorý mu budete venovať. Rozhodla som sa mu odpísať a zistiť, po akej dobe sa pokúsi vylákať odo mňa peniaze. Túto jednu vec v žiadnom prípade nerobte.

V článku sa dozviete aj: ako mi neznámy muž ponúkol 5-tisíc;

po koľkých dňoch navrhol, že mi ich skutočne pošle;

čo sa dialo ďalej;

ako odo mňa chcel vylákať peniaze;

prečo niektorí veria, že ide o serióznu ponuku.

Už na prvý pohľad je zrejmé, že ide o podvod

Asi nemusíme zdôrazňovať, že ide o podvod, ktorý je na internete rozšírený a už roky veľmi dobre známy. Keď viete, že vám nikto len tak peniaze nedá, asi na takéto správy nebudete ani reagovať a zostanú pochované niekde v spame. Ja som sa napriek tomu rozhodla zistiť, čo sa stane, ak odpíšem, ako bude takáto konverzácia prebiehať a koľko potrvá, kým sa ma pokúsia okradnúť.

Na instagrame mi prišla správa z profilu s názvom „_luke_george0147″, ktorý už dnes nie je aktívny. V decembri sledoval 2 286 účtov a čo bolo trochu prekvapivé, 2 304 účtov sledovalo jeho. Či sa za nimi ukrývali reálne osoby, je otázne. V profile boli len dve fotografie, na jednej sa nachádzal starší muž s bradou a na druhej akási maľba. Neskôr tvrdil, že je milovníkom umenia, takže to dávalo zmysel.

Ahoj drahá, chcela by si sugar daddyho?

Konverzáciu v angličtine začal textom, ktorý ste už možno dostali aj vy. „Ahoj drahá, chcela by si sugar daddyho, ktorý ti bude platiť 5-tisíc dolárov za tvoju spoločnosť a postará sa o tvoje účty každý týždeň?“ Táto ponuka znie nepochybne lákavo, no je úplne jasné, že mi nikto len tak peniaze posielať nebude. Otázkou je iba to, akým spôsobom ich skúsi vylákať odo mňa. Aby som to zistila, nadšene som odpísala.

V ďalšej správe vysvetlil, že sa mám stať jeho „sugar baby“ a robiť mu spoločnosť, keď bude online. Jedným dychom dodal, že nemá záujem o sexting a ani posielanie nahých fotografií. V podstate len za písanie mi ponúkol odmenu 5-tisíc dolárov týždenne, ktoré mám minúť na nákupy. Pridal smajlíka nákupnej tašky.

Pri mojich pochybnostiach o tom, že som si nie istá, ako to funguje, mi vysvetlil, že má dve ďalšie dievčatá, ktoré finančne podporuje, no časom chce, aby som sa stala jedinou. A preto nemám byť žiarlivá. Keď som spomenula, že som zo Slovenska, zhodou okolností sa ukázalo, že jeho staršia sestra „žije“ v Bratislave, no on sa vraj nachádza pracovne v Austrálii.

Takto približne vyzerala naša konverzácia týždeň. Keďže bolo od začiatku úplne zrejmé, že sa bude snažiť vylákať peniaze, skúsila som sa ho opýtať, či nemá záujem o stretnutie. Samozrejme, nie.

Konečne navrhol, že mi pošle sľúbených 5-tisíc