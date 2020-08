Žena odpadla v kine pri jeho premietaní. V kontroverznom filme kanibali vytrhávajú oči a jedia kusy ľudí zaživa

Filmy s tematikou kanibalizmu majú v kinematografii svoje zaslúžené miesto. Napriek tomu, že sa im množstvo divákov vyhýba, nájde sa úzka skupinka milovníkov práve tohoto drsného a hororového štýlu. Pozerať sa na to, ako si niekto vychutnáva ľudské vnútornosti nemusí byť príjemné. Ak však máte radi takúto formu vizuálneho zážitku, snímka The Green Inferno je práve pre vás.

Americký režisér, herec a producent Eli Roth sa divácky preslávil najmä jednou z úloh v snímke Nehnanební bastardi režiséra Quentina Tarantina. Vo svojej režisérskej filmovej tvorbe sa však orientuje na trochu iný žáner – na horory. A to poriadne krvavé a zvrátené. Jedným z jeho najvýraznejších filmových počinov je Zelené inferno (The Green Inferno), ktoré je inšpirované a nadväzuje na snáď najnechutnejší a najznámejší film s témou kanibalizmu, Cannibal Holocaust.

Príbeh sa točí okolo hlavnej hrdinky Justine, ktorá spolu s kamarátom a skupinou dobrovoľníkov vycestuje do Čile spoznávať kultúru domorodých obyvateľov priamo uprostred džungle. Organizovaný protest v podobe priviazania sa o stromy sa nakoniec ukáže ako zlý nápad a po leteckej havárii sa posádka dostáva do rúk miestnych krvilačných kanibalov.

Kontroverzia kvôli extrémistickému zobrazeniu kmeňa

V snímke dominujú zvrátené scény a do detailov zobrazené požieranie ľudí zaživa, hryzenie ľudskej kože, vytrhnutie oka alebo všadeprítomná striekajúca krv. Napriek tomuto všetkému sa našiel aj ďalší faktor, ktorý pri uvedení filmu rozpútal búrlivé diskusie. Tým bolo zobrazenie domorodého kmeňa ako ľudožrútov, čo môže byť narážka na ich neľudské spôsoby a správanie. Ako označil Zelené inferno portál The Wrap, dokonca ide o rasovo trestuhodné dielo

Ako uvádza britský web Guardian, režisér Eli Roth vykreslil domorodých obyvateľov s hnedým sfarbením pokožky ako primitívov so zafarbeným telom. Dokonca, keď sa informácie o tomto filme dostali ku skupine pôvodných obyvateľov Ameriky, prudko sa im vzopreli. Dôvodom je aj fakt, že na území Južnej Ameriky v skutočnosti neexistujú kmene, ktoré by mali sklony ku kanibalizmu.

Diváčka odpadla pri premietaní

Film pre svoju otvorenú brutalitu a množstvo krvavých scén nie je vhodný pre osoby s citlivou povahou. Dokazuje to aj incident, ktorý sa odohral pri premietaní snímky vo francúzskom meste Deausville, kde sa žena snažila utiecť zo sály hneď po prvej zvrátenej scéne. Pri tom jej však prišlo zle a odpadla.

Kmeň daroval režisérovi svoje dieťa

Zaujímavosťou je, že Roth do svojho filmu obsadil skutočných domorodcov z peruánskej džungle, ktorí podľa jeho vlastných slov vôbec netušili, čo to film je a čo teda vlastne režisér od nich chce. Ako informuje portál TV Overmind, dokonca mu členovia tohoto kmeňa ponúkli ako vďaku za to, že si mohli zahrať vo filme, malé dvojročné dieťa. Roth túto ponuku, samozrejme, odmietol.

Napriek všetkej kontroverzii, ktorá sa so snímkou nesie, ide o film, ktorý vzdáva hold svojmu žánru a predovšetkým talianskym filmom s tematikou kanibalizmu z konca 70. a začiatku 80. rokov. Snímka mala finančné problémy aj pri svojom počiatočnom uvedení, napokon sa ju však podarilo premietať v originálnej aj cenzurovanej verzii.

Aj keď má film rozporuplné hodnotenia, ktoré sú pri tomto žánri takmer samozrejmosťou, získal si pozornosť aj velikána hororovej literatúry Stephena Kinga, ktorý sa o snímke vyjadril na svojom Twitteri, že ho vrátila do mladosti. Od divákov si Zelené inferno vyslúžilo hodnotenie na ČSFD 55 % a IMDb 5,3 bodov z 10.

Pozrite si ukážku v krátkom videu: