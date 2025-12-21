Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur

Zima so sebou neraz prináša nepríjemný chlad, mnoho odtieňov sivej, čľapkanicu a ďalšie nepríjemnosti. Nejeden človek sníva o dovolenke na tropickom ostrove. Vedeli ste však, že v Košiciach sa na chvíľu môžete do trópov skutočne preniesť?
Noc v džungli
Ako iste viete, Košice sú druhým najväčším mestom na Slovensku. A ako to už vo veľkých mestách býva, vládne tu ruch, pred ktorým uniknete len málokde. Len na skok od vyťaženej cesty ale predsa len nájdete zelenú oázu, ktorá váš niečím novým dokáže očariť každý deň – v zime aj v lete. Hovoríme o miestnej botanickej záhrade, ktorá už od roku 2022 organizuje udalosť známu ako Noc v džungli a my sme sa tam zašli pozrieť.
Je ako stvorená pre každého, kto chce na chvíľu uniknúť do teplej pestrofarebnej džungle a dozvedieť sa kopec zaujímavostí, o ktorých možno dovtedy ani len netušil, ale aj zábavných faktov. My sme sa do botanickej záhrady vybrali začiatkom decembra. Prehliadka začínala o šiestej večer.
Každého z termínov sa môže zúčastniť skupinka 16 ľudí, a to nielen dospelých, ale aj detí. Naša skupinka ale bola o niečo menšia, čo má svoje výhody. Celkom iste by ste si prehliadku nemali nechať ujsť vzhľadom na to, že počet termínov je obmedzený a Noc v džungli sa koná len počas decembra, januára a februára.
Pobaví vás svokrina stolička
Dnešnú prehliadku vedie RNDr. Martin Pizňak, PhD., ktorý nás hneď na začiatku upozornil, že kabáty potrebovať nebudeme. V skleníkoch je napriek chladnejším decembrovým teplotám príjemne teplo. Hneď po vstupe do skleníka sa všetko ponorilo do tmy. Len miestami rastliny osvetľovali tlmené farebné svetlá a atmosféru dopĺňala nahrávka so zvukmi, ktoré vskutku pripomínajú trópy. Doslova sme sa ocitli v nočnej džungli.
Prehliadka je starostlivo vopred naplánovaná. Pristavovali sme sa pri rôznych rastlinách a sprievodca nešetril fascinujúcimi faktmi a zaujímavosťami. Vedeli ste napríklad, že Aztékovia kedysi fajčili špeciálne upravené kakao? Bolo dôležitou súčasťou ich života a kultúry.
A zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo mäsožravé rastliny potrebujú k svojmu prežitiu lapať hmyz? Počas prehliadky sa tiež dozviete, čo ste o banánoch doteraz možno ani len netušili. A prekvapí vás aj pár zaujímavostí o bambusoch. Zasmejete sa, keď zistíte, ktorá rastlina si vyslúžila prezývku „svokrina stolička“.
Zažijete tu aj tropickú búrku a spoznáte skutočné klenoty
Mimoriadne fascinujúci je aj miestny „matuzalem“, najstaršia rastlina košickej botanickej záhrady. Je ním cykas, ktorého vek sa odhaduje na približne 150 rokov. Je to vskutku klenot a mimoriadna vzácnosť. Okrem nasávania informácií sme mohli na moment zažiť aj skutočnú búrku v džungli. Svoje svetlo zhasol dokonca aj sprievodca. Ocitli sme sa v tme a okolo nás sa ozývali zvuky dažďa a hromov.
Keď svetla znovu trochu pribudlo, v lístí sme dokonca natrafili aj na pakobylku, čo pocit džungle ešte viac umocňovalo. Hoci prehliadka trvala 50 minút, čas v botanickej záhrade utiekol ako voda. Ani sme sa nenazdali a boli sme na konci prehliadky. Neuveriteľne rýchlo ušla aj vďaka tomu, že bola interaktívna. Nebola to len obyčajná prednáška. Sprievodca kládol otázky, ktoré preverili naše vedomosti a prinútili nás zapojiť mozgové závity.
Ako tento nápad vznikol?
Po oficiálnom konci prehliadky mali návštevníci ešte niekoľko minút na to, aby si priestory botanickej záhrady obzreli sami. My sme sa RNDr. Pizňaka, PhD. opýtali, ako vlastne vznikol nápad vytvoriť unikátnu akciu, akú inde na Slovensku nenavštívite. „Inšpirovali sme sa zahraničnými botanickými záhradami, konkrétne Prahou. V pražskej botanickej záhrade sa nočné potulky konajú už niekoľko rokov a chceli sme niečo podobné vytvoriť aj v Košiciach. Sme totiž jediná botanická záhrada, ktorá je otvorená aj počas zimných mesiacov,“ dozvedáme sa.
Boli sme tiež zvedaví na to, ktorá časť nočnej prehliadky je jeho najobľúbenejšia. „Veľmi záleží od toho, aké máme publikum, či máme viac detí alebo viac dospelých. Ja počas prehliadky veľa rozprávam a občas si potrebujem urobiť pauzu. Preto mám najradšej, keď je tma a práve zažívame búrku. Vtedy je to naprogramované tak, že ľudia počúvajú dážď a vidíme aj blesky. Myslím si, že je to o to viac zaujímavé, že mnoho ľudí by zrejme nečakalo, že môže zažiť búrku aj v krytých priestoroch,“ prezradil nám.
Je najväčšou na Slovensku
Košická botanická záhrada je však plná zaujímavostí počas každého obdobia v roku. Vedeli ste napríklad, že tento rok oslavuje už svoje 75. výročie? Návštevníci tu môžu obdivovať až 4 000 druhov, poddruhov a kultivarov rastlín. S rozlohou 30 hektárov a so skleníkmi na ploche 3 500 metrov štvorcových je najväčšou botanickou záhradou na Slovensku.
Objavíte tu aj tú najväčšiu zbierku kaktusov a cykasov na Slovensku, ale aj mimoriadne vzácne exempláre tropických a subtropických rastlín. Svoj domov tu našli aj rôzne vzácne a ohrozené druhy živočíchov. Nájdete tu dokonca aj minizoo. Ako sme už spomínali, počet prehliadok je obmedzený a na každú z nich sa môže dostať nanajvýš 16 návštevníkov.
Od decembra v roku 2022, kedy botanická záhrada návštevníkov zaujala prvou nočnou prehliadkou džungle, do februára tohto roka, si ju prišlo pozrieť celkovo 1 444 ľudí. Lístky sa zvyčajne veľmi rýchlo vypredajú. Ak teda ešte nemáte kúpený ten svoj, odporúčame čo najskôr si pozrieť dostupné termíny na január.
Na svoje si tu príde každý návštevník
Veríme, že v košickej botanickej záhrade si na svoje príde každý. My sme už napríklad po minulé roky navštívili výstavu bonsajov, ale aj očarujúcich orchideí. Každoročnou tradíciou je aj výstava motýľov. Nič vás nepripraví na tú krásu, ktorú uvidíte po vstupe do skleníka s desiatkami pestrofarebných jedincov.
Iste ste už počuli o projekte s názvom Biela noc, ktorý každoročne na chvíľu premení slovenské mestá na mágiu. Inštalácie nájdete aj v Košiciach, pričom tento rok sa botanická záhrada zapojila po prvýkrát. Rastliny vďaka multimediálnej hre svetla a farieb vytvárali dokonalé umelecké diela. Počas jesenných dní si môžete pozrieť výstavu týkajúcu sa včelárstva. V jej priestoroch sa zas tento rok po prvýkrát konala aj výstava vianočných aranžmánov, ktorá umožnila talentovaným mladým ľuďom ukázať svoj talent.
