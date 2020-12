Závery novej štúdie hovoria jasne: Koronavírus je takmer trikrát viac smrtiaci než chrípka

Približne po roku trvania pandémie je jasné, že nový koronavírus je horší než sezónna chrípka, a štúdia zverejnená v piatok načrtáva, o koľko je horšia. Údaje ukazujú, že smrtnosť medzi pacientmi s ochorením COVID-19 je takmer trikrát vyššia. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Výskum, založený na francúzskych celoštátnych údajoch a zverejnený v časopise The Lancet Respiratory Medicine, ukázal, že medzi ľuďmi s COVID-19 je zaznamenávaný čoraz ťažší priebeh ochorenia.

Na koronavírus umrelo viac ľudí ako na chrípku

Výskumníci porovnali údaje o 89 530 pacientoch hospitalizovaných s COVID-19 v marci a apríli tento rok so 45 819 pacientmi hospitalizovanými so sezónnou chrípkou od decembra 2018 do konca februára 2019.

V skúmanom období zomrelo približne 16,9 percenta pacientov s COVID-19 – bolo to počas ničivej prvej vlny po celej Európe, keď mali lekári iba málo liečebných metód na záchranu ťažko chorých ľudí. Pre porovnanie, smrtnosť medzi ľuďmi s chrípkou bola 5,8 percenta.

Výskum viedli spoločne Univerzitná nemocnica v Dijone a Francúzsky národný inštitút pre zdravie INSERM. Univerzitná profesorka Catherine Quantinová napísala, že rozdiel v smrtnosti bol “obzvlášť zarážajúci” vzhľadom na to, že sezónna chrípka 2018/19 bola najsmrtiacejšia, akú Francúzsko zaznamenalo za posledných päť rokov.

V nemocniciach bolo 2-krát viac ľudí ako s chrípkou

Autori štúdie dodali, že v nemocniciach bolo s COVID-19 hospitalizovaných dvakrát toľko ľudí ako s chrípkou. Tento rozdiel možno vysvetliť existujúcou imunitou (odolnosťou) ľudí voči chrípke, buď vďaka predchádzajúcemu nakazeniu alebo očkovaniu.

Výskumníci zistili, že intenzívnu starostlivosť potrebovalo viac pacientov s COVID-19 – 16,3 percenta – oproti 10,8 percenta pacientov s chrípkou. Priemerná dĺžka pobytu chorých s koronavírusom na JIS-ke bola takmer dvakrát dlhšia (15 dní oproti ôsmim). Štúdia tiež ukázala, že s COVID-19 bolo hospitalizovaných oveľa menej detí do 18 rokov než s chrípkou – 1,4 percenta v porovnaní s 19,5 percenta.