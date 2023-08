Covid opäť udiera na Slovensku, zasiahol aj známy futbalový tím. Nový variant Eris sa šíri svetom

Ešte to nie je tak dávno, čo Slovensko bojovalo s koronavírusom. Vyzerá to, že na čas sme si vydýchli, no v uplynulých dňoch sa začínajú objavovať informácie o novom variante s názvom Eris, ktorý sa šíri vo svete, spomínajú TV Noviny. Ako prizvukuje portál, u nás ešte nie je potvrdený, no vyzerá to tak, že covid je tu stále s nami. Svoje o tom vedia napríklad futbalisti z MFK Zemplín Michalovce.

Spomínaný futbalový tím mal nastúpiť v zápase proti Slovanu, no realita vyzerá inak. Dôvodom je, že takmer všetci jeho členovia sú pozitívni na Covid.

Nákaza sa šírila postupne

Ako vysvetľujú TV Noviny, už začiatkom týždňa niektorí hráči pociťovali bolesť hrdla a mali teploty. Postupne sa pridávali ďalší.

Nákaza bola zaznamenaná aj v domove dôchodcov v Kšinnej, ktorého klienti mali našťastie ľahší priebeh ako v minulosti.

Faktom však zostáva, že WHO zaznamenala za posledný mesiac celosvetovo viac ako milión prípadov a tisícky úmrtí. Zostáva nám teda iba dúfať, že sa situácia nevyhrotí tak, ako naposledy.