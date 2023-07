Charlie mu ukazoval vagínu, zarábal oveľa menej peňazí: Alan z Dva a pol chlapa chcel sitkom ukončiť, aby sa Sheen nezabil

Kým Dva a pol chlapa (Two and a Half Men) rozosmieval ľudí pri obrazovkách, v zákulisí pri nakrúcaní to také ružové medzi hercami a štábom nebolo. Ako možno viete, Charlie Sheen, ktorý stvárnil hlavného hrdinu Charlieho Harpera bol zo šou vyhodený, Angus Turner Jones, alias Jake, vstúpil do cirkvi a verejne poprosil ľudí, aby sitkom už nepozerali a Melanie Lynskey, teda Rose, už po prvej sérii vedela, že táto práca ju nevedie tým smerom, ktorému by sa chcela venovať. Čo sa ale dialo mimo kamier medzi Jonom Cryerom, ktorý zostal ako Alan Harper v podstate jedinou stálicou v hlavnej zostave až do úplného konca a kontroverzným Sheenom?

Článok pokračuje pod videom ↓

V článku sa dozviete aj: aký bol vzťah Alana a Charlieho v reálnom živote;

ako sa začal Charlie Sheen meniť a ako sa to prejavovalo;

prečo chcel Jon Cryer kvôli nemu ukončiť sitkom Dva a pol chlapa;

o koľko nižší bol jeho zárobok a ako to vnímal;

prečo bol podľa Sheena zradcom;

ako vyzeral ich vzťah po Charlieho vyhadzove zo seriálu;

koľko zarobil Jon Cryer za Dva a pol chlapa.

Nakrúcanie prvých sérií bolo bezproblémové

Alan a Charlie Harper sa stali obľúbenou seriálovou súrodeneckou dvojicou, ktorá aj po rokoch dokáže divákov dobre zabaviť. To, že Charlie Sheen čelil v období jeho vzniku rôznym škandálom spojených s jeho búrlivým životným štýlom, nie je žiadnym tajomstvom. Nebolo to tak vždy, no ako sa to začalo meniť, zmenil sa aj vzťah tejto hereckej dvojice v súkromí.

Vedeli ste, že na začiatku práce na seriáli sa Charlie úspešne držal ďalej od alkoholu? Prezradil to o ňom Jon Cryer v rozhovore pre Entertainment Tonight. „Prvé roky bol život s Charliem Sheenom veľmi dobrý. Vychádzali sme spolu skvele, keď začal so seriálom, bol už dva roky triezvy a bolo pre neho dôležité, aby to tak aj zostalo,“ Cryer dodal, že nakrúcanie v tomto období prebiehalo bez problémov. To sa ale postupne zmenilo.

Charlie ukazoval fotku vagíny a rozprával sa sám so sebou

Cryer spomenul, že po rozpadne Sheenovho manželstva síce ešte stále poznal svoje texty a chodil na natáčanie v stanovený čas, no bolo cítiť, že sa niečo deje. Vysvetlil to napríklad na replikách s vtipmi, s akými predtým nikdy nemal problém, no zrazu mu na nich niečo začalo prekážať. Ako uvádza Insider, v minulosti priniesol šokujúci rozhovor pre The Hollywood Reporter, v ktorom prezradil viac detailov o spolupráci so Sheenom predtým, ako sa zrútil. Cryer priznal, že po rozvode mu raz len tak ukázal fotografiu niečej vagíny a on si iba pomyslel, že dúfa, že tá žena bola pri jej vzniku pri vedomí.

Postupne sa konflikty medzi Sheenom a tvorcom sitkomu Chuckom Lorrem začali viac vyostrovať. Počas nakrúcania ôsmej série Dva a pol chlapa bol už Charlie vychudnutý, chodieval spotený a bledý, dokonca sa rozprával sám so sebou. Cryer opísal náročné chvíle na pľaci s Charliem ako „šialenstvo, počas ktorého boli všetci neustále v napätí“.

Cryer dostával podstatne menej peňazí