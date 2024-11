Zápletka v Dunaji sa vyrieši skôr, než diváci čakali. Na toto nie sú pripravení, týka sa to obľúbeného páru

Diváci Dunaja, k vašim službám nevedia, ktorú zápletku sledovať skôr. Ide totiž o veľmi dynamický seriál, v ktorom sa neustále niečo deje, a tak diváci so zatajeným dychom sledujú osudy svojich obľúbených postáv. Jeden z nich by sa pritom mohol už čoskoro skomplikovať, no zároveň divákom priniesť vytúžené odpovede.

V súčasnosti v Dunaji, k vašim službám vrcholí zápletka s Júliou a falošným synom Petra Kučeru. Klára s Irenou totiž odhalili časť jej tajomstva a z ukážky k ďalej epizóde vyplýva, že sa konečne dozvedia aj zvyšok. Júlia totiž bojuje s rakovinou, a preto potrebovala Holubcovu pomoc. Ostáva však ešte jedna napätá zápletka, ktorá by sa mohla čoskoro vyriešiť.

Aký osud ju čaká

Osud Anny sa túto sériu čoraz viac komplikuje. Nielenže sa musela rozviesť s manželom, ale po tom, ako za ním potajomky chodila, ostala tehotná. O tehotenstve mu pritom ani nechcela povedať, aby ešte viac neskomplikovala ich situáciu, no nakoniec jej tajomstvo prezradila Vilma.

Viliam bol z dieťaťa nadšený, no jeho radosť prekazilo zistenie, že Anna dostala príkaz do transportu. Komu to však rozhodne radosť nepokazilo, je Magda, ktorá vyzerá, že má zálusk na Viliama a je pripravená Annu ako manželku a matku nahradiť. Dokonca jej povedala, že sa o jej rodinu postará, keď odíde.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Hoci Annino tehotenstvo nie je až také viditeľné a prezrádza ho najmä fakt, že sa neustále hladí po bruchu, vyzerá to tak, že je v oveľa pokročilejšom štádiu, ako si diváci mysleli. Popis k 14. epizóde, ktorá bude odvysielaná o dva týždne, totiž, ako uvádza ČSFD, prezrádza: „Na svet prichádza nový život. Walter čelí ťažkému rozhodnutiu. Julovi sa obracia život naruby a s nečakaným spojencom sa rozhodne pre okamžitú pomstu. Dávid odhalí Evino tajomstvo a Urbana čaká desivé prekvapenie, no najhoršiu správu si vypočuje Rudolf…“

Znie to teda tak, že by Anna mohla už čoskoro poradiť a uvidí sa, či sa naplnia fanúšikovské teórie. Diváci si totiž napríklad myslia, že po tom, ako Anna porodí, dieťa si vezmú Viliam s Magdou, zatiaľ čo ona skončí v transporte.