Zdenka Predná prelomila mlčanie a vyjadrila sa k novej hymne. Jej slová mnohých zaskočia

S nápadom vylepšiť hymnu prišla Martina Šimkovičová. V novej hymne by mal pritom ostať známy text „Nad Tatrou sa blýska“, no zmení sa hudobná zložka. Hymna vraj zaznie s veselým akordom namiesto smutného, ktorý mala doteraz.

Ako sme vás informovali v článku, minulý týždeň bola v Centrálnom registri zmlúv zverejnená zmluva, podľa ktorej vieme, že štát za hymnu zaplatí 46 500 eur. Z tejto sumy si má 20-tisíc zobrať samotný tvorca Oskar Rózsa a 26 500 eur má stáť vyhotovenie zvukového záznamu. Táto informácia sa stala predmetom kritiky, a tak sa Zdenka Predná rozhodla zastať svojho manžela.

Reakcia jeho manželky

Oskar Rózsa sa neskôr rozhodol neostať ticho a ku kritike jeho úpravy hymny sa vyjadril na sociálnej sieti. Mal dokonca vyhlásiť, že ho nezaujíma, či bude niekto túto novú verziu hymny počúvať.

„Ja tú hymnu nerobím pre vás. Vy ste stále nepochopili, že to nie je vaša hymna. To je hymna pre úplne inú skupinu ľudí. A verte, že je ich podstatne, niekoľkonásobne viac, ako je vás. Bez ohľadu na to, ako hlasno škriekate. Váš čas sa radikálne kráti. Tak, prosím, zalezte do vašich dier,“ povedal Rózsa vo videu.

Ku kritike sa najnovšie ozvala aj jeho manželka, Zdenka Predná. Okrem slov však pridala aj výpočet, v ktorom prepočítala vyššie spomínané sumy za hymnu na osobu a ukázala tak, koľko vraj celé Slovensko prispelo na honorár jej manžela. „A kto má neochvejný pocit, že na hymnu nechce dávať svoje peniažky… Nie je problém… pošlite mi číslo účtu a pošlem vám vaše peniažky tuto z kuchyne kľudne aj dopredu! (A nie, ešte neprišli)“ napísala následne k tomuto výpočtu.

V ďalšom príbehu zas odkázala: „Prepáčte, nikdy som neskočila na tieto hry a nemienim na staré kolená začať. Jediné, čo chcem povedať… zisťujte si, preverujte… neuspokojte sa s tým, čo vám predkladajú médiá. Vety vytrhnuté z kontextu a podobne.“

Následne sa vyjadrila aj k výroku svojho manžela o tom, že hymnu nerobí pre ľudí. „Ľudia, to ako naozaj ste si niektorí (asi 40 % správ) mysleli, že keď hovorí, že tú hymnu nerobí pre vás, mysleli, že ju robí pre sýkorky?“

K situácii sa neskôr vyjadril Eduard Chmelár, slovenský politický komentátor a bývalý poradca premiéra Roberta Fica, a jeho slová Zdenka prezdieľala spolu s vlastným vyjadrením. Podľa Chmelárových slov totiž Rózsovo vyjadrenie mierilo na kritikov a práve im mal odkázať, že táto hymna nie je určená im, obzvlášť keď ju kritizujú bez toho, aby ju počuli. Spomínané video tak malo byť podľa slov Prednej zostrihané, aby sa ľudia nedozvedeli celú pravdu.