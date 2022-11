Začnite aj poslednou časťou: Seriál od Netflixu si zapnete, ako chcete, vždy bude dávať zmysel. Máte 40-tisíc možností

Ak milujete seriály, v ktorých nič nie je zrejmé a dokážu vám poriadne popliesť hlavy, už čoskoro si môžete vychutnať skutočne netradičnú pripravovanú novinku s názvom Kaleidoscope. Ako vysvetľuje UNILAD, môžete ho pozerať na 40-tisíc rôznych spôsobov. Tak čo, znie to dosť šialene?

Článok pokračuje pod videom ↓

Netflix pred niekoľkými hodinami uverejnil prvú ukážku zo seriálu Kaleidoscope, ktorý sa točí okolo lúpeži, navyše je vyrozprávaný nevšedným spôsobom. Pôjde o nelineárny antologický seriál, čo znamená, že ho môžete pozerať v poradí, v akom sa vám zachce.

V hlavných úlohách zlodeji a ich plán

Skupina zlodejov sa pokúsi dostať do nepreniknuteľného trezoru, takže môžete očakávať veľkú dávku akcie a napätia, pretože ich odmenou môže byť až 7 miliárd dolárov (6,7 miliardy eur). Dej je rozsiahly a zachytáva obdobie 25 rokov. Uvidíme teda, čo lúpeži predchádzalo a aj následky po nej.

A vďaka spôsobu, akým je seriál vytvorený, sa dá predpokladať, že prinesie aj množstvo prekvapení či šokujúcich odhalení a zvratov.

Každá časť bude dávať zmysel bez ohľadu na to, v akom poradí ich pozeráte

Zabudnite však na klasický spôsob sledovania seriálov, pri ktorom začnete prvou časťou a postupne prechádzate k tej poslednej, kde sa všetko rozlúskne. Ktorou časťou začnete a v akom poradí ich budete pozerať, je iba na vás. To znamená, že len vy pred obrazovkami ste strojcami zážitku, ktorý vás čaká.

Tvorcovia totiž sľubujú, že každá z ôsmych epizód seriálu bude dávať zmysel bez ohľadu na to, v akom poradí si ich pozriete. Celkovo existuje až 40 320 možných spôsobov, ako na to. Takže odpoveď na otázku, ktorý by mohol byť ten „správny“ sa pravdepodobne nedozvieme.

V praxi to bude znamenať, že vy a vaši priatelia či blízki, ktorí sa rozhodnú seriál pozerať tiež, budú mať odlišné informácie o deji, pretože pozerajú časti v inom poradí ako vy. Tak pozor na spoilery.

Kaleidoscope uvedie streamovacia služba 1. januára 2023.