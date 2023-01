Túto časť by ste si mali nechať na koniec: Nový seriál od Netflixu môžete pozerať, ako chcete. Tu je niekoľko tipov

Hneď začiatkom roka uviedol Netflix originálnu novinku, na ktorej spôsobe sledovania sa divák aktívne podieľa. Je ňou osemdielny seriál s názvom Kaleidoscope, ktorého časti nie sú očíslované a jednoducho ich môžete pozerať v ľubovoľnom poradí a stále bude dávať zmysel. Celkovo tak máte viac ako 40-tisíc možností, ako ho sledovať. Šialené? Áno. Preto prinášame niekoľko tipov, ako si jednotlivé poradie vybrať.

Seriál Kaleidoscope zachytáva príbeh skupiny zlodejov, ktorí sa pokúsia dostať do nepreniknuteľného trezoru, takže môžete očakávať veľkú dávku akcie a napätia, pretože ich odmenou môže byť až 7 miliárd dolárov (6,7 miliardy eur). Dej je rozsiahly a zachytáva obdobie 25 rokov. Uvidíme teda, čo lúpeži predchádzalo a aj následky po nej. A najvzrušujúcejšie je, že netušíte, v akom poradí budete tento dej spoznávať.

Pozrite si ich v poradí, v akom ich Netflix zverejnil

Napriek tomu, že jednotlivé časti nie sú očíslované, sú zverejnené v určitom poradí, a to — Zelená, Žltá, Modrá, Fialová, Oranžová, Červená, Ružová a Biela. To najjednoduchšie, čo môžete urobiť, je pozrieť si ich takto zaradom. Skúste si to však trocha okoreniť a so sledovaním tohto seriálu sa vyhrať.

„Biela“ je finále

Netflix aj v oficiálnom popise svojej novinky uvádza, že poradie epizód je čisto na divákovi, čím každý dostane jedinečný zážitok. No tvorca Eric Garcia v rozhovore pre Metacritic prezradil, že epizódu s názvom Biela by ste si predsa len mali nechať na úplný záver.

„Biela je kombináciou všetkých farieb a pri pohľade na teóriu svetla a farieb sa nachádza na poslednom mieste. Myšlienka Bielej je taká, že svojím spôsobom funguje ako kľúč,“ povedal tvorca. Funguje to tak aj v realite, pretože biele svetlo spája všetky viditeľné farby. Takže, aj keď je poradie častí tohto seriálu náhodné, toto by ste mali vedieť, keď si ho budete vyberať.

Ak sa rozhodnete nechať Bielu na koniec, zostáva vám stále 5040 možností, ktorými môžete seriál vidieť.

Pozrite si seriál chronologicky

Vďaka originálnemu spracovaniu seriálu, ktorého dej sa odohráva počas viac ako 20 rokov, sa divák pred obrazovkami môže neraz potrápiť. Ak sa ale tomu chcete vyhnúť, Vulture spísal poradie epizód nasledujúcich chronologicky po sebe — Fialová, Zelená, Žltá, Oranžová, Modrá, Červená, Ružová, a, samozrejme, Biela.

Ak si však zvolíte tento spôsob, prídete o prekvapenia, ktoré by vás pri náhodnom výbere čakali.

Nechajte výber na úplnú náhodu

Keďže jasne stanovené pravidlá pri pozeraní seriálu Kaleidoscope neexistujú, použite svoju fantáziu alebo to jednoducho nechajte na intuíciu. Teraz už viete, že Biela je finále seriálu, no stále je iba na vás, či sa tým budete riadiť alebo si vytvoríte vlastnú kombináciu farieb.