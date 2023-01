Ľudia kritizujú seriál Kaleidoscope, ktorý môžete sledovať, ako chcete. Hovoria, že tento ťah nedáva žiaden zmysel

Seriál Kaleidoscope pritiahol k sebe zvedavých divákov, ktorých zaujal svojou formou. Netflix sľuboval, že jeho osem častí môžete sledovať v ľubovoľnom poradí a seriál bude stále dávať zmysel. To znamená, že máte tisíce možností a vďaka tomu dostanete jedinečný zážitok. Divákov však novinka rozdelila do dvoch kategórií.

Kaleidoscope ukazuje skupinu zlodejov, ktorá sa pokúsi dostať do nepreniknuteľného trezoru, takže môžete očakávať veľkú dávku akcie a napätia. Dej je rozsiahly a zachytáva obdobie 24 rokov, počas ktorých sa dozviete, čo lúpeži predchádzalo a uvidíte aj následky po nej.

Nepochybne mnohých divákov namiesto tejto zápletky zaujala skôr forma, akou ho môžu pozerať. A niektorí mu teraz vyčítajú, že je to na úkor kvality a seriál vlastne ani nedáva žiadny špeciálny zmysel.

„Kaleidoscope je stratou času. Koniec je predvídateľný a nedotiahnutý. Celý trik o tom, ako ho máte pozerať v ľubovoľnom poradí, je zbytočný, pretože aj tak je najlepšie pozerať ho chronologicky,“ napísal jeden z divákov.

#KALEIDOSCOPE @netflix is a joke and a waste of time. Don’t even bother. Ending is predictable, trash and underwhelming with zero payoff. The whole “watch the show in any order” gimmick is pointless as it’s still best viewed chronologically (w Red, Pink, and White as the last 3).

