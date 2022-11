Boli zlé a hlúpe: 10 najstrašnejších vecí, ktoré urobili hrdinovia z Harryho Pottera a ublížili tým aj najbližším

Knihy a filmy o obľúbenom čarodejníkovi Harrym Potterovi sa aj po rokoch od svojho vzniku považujú za niečo výnimočné. Stali sa kultom a mnohými spôsobmi prenikli aj do nášho reálneho sveta. Napriek tomu, že ich hrdinov fanúšikovia zbožňujú, nájde sa niekoľko vecí, ktoré možno mohli urobiť inak.

Nie vždy sa totiž zachovali najlepšie. No aj kvôli týmto „chybám“ sú divákom takí blízki. Hovoríme o obľúbených aj nenávidených postavách z Harryho Pottera a najhorších veciach, ktoré spravili. Vybrali sme 10 z nich, ktoré im možno vyčítať.

Dursleyovci sa správali k Harrymu otrasne, Dumbledore však neurobil nič

Harry Potter je po tragickej smrti svojich rodičov vychovávaný blízkymi príbuznými, rodinou Dursleyovcov. Tá mu zatajila, že má čarodejnícku krv a snažila sa pred ním ukryť existenciu Rokfortu. Ako vysvetľuje web CBR, Harrymu sa nedostávali počas dospievania najlepšie podmienky a na vlastnej koži pocítil, že ho považujú za niečo menejcenné tí, ktorí mu mali byť najbližší.

Harry bol týraný a zaobchádzali s ním bez akéhokoľvek rešpektu. Najhoršie na tom všetkom bolo, že Albus Dumbledore to vôbec neriešil, aj keď by jedným kúzlom dokázal zmeniť správanie Dursleyovcov k Harrymu a urobiť jeho detstvo o čosi krajšie.

Ron nebol vždy najlepším priateľom

Ron Weasley bol Harryho najlepším kamarátom a v mnohých prípadoch to svojimi skutkami aj potvrdil. Na druhej strane však boli aj chvíle, kedy svojmu priateľovi nedôveroval a postavil sa proti nemu. Screen Rant vysvetľuje, že sa to týkalo predovšetkým časti Ohnivá čaša, kedy neveril Harrymu, že svoje meno do čaše výberu na Trojčarodejnícky turnaj nevhodil. A navyše, postavil sa na stranu tých, ktorí ním opovrhovali.

Žiarlil aj na svojich najbližších

Navyše, nie iba vo filme, ale aj v knihách sa prejavovala Ronova žiarlivosť. Závidel svojim kamarátom, ak mali niečo, čo on nie. Dokonca aj na Harryho, ktorý nikdy nezažil pocit domova a rodiny, ktorý ale bol pre Rona v mnohých prípadoch prehliadanou samozrejmosťou.

Opustil Harmionu a Harryho, keď ho potrebovali

Presuňme sa do časti Dary smrti a pripomeňme si scénu, v ktorej trojica ústredných hrdinov trávila čas spoločne ukrytá v lese. Mali pri sebe horcrux, medailón Salazara Slizolina, s nebezpečnou mocou. Pod jej vplyvom Ron po hádke svojich priateľoch opustil, aj keď ako vysvetľuje Screen Rant, v tej chvíli ho potrebovali mať pri sebe. Aby sme mu ale iba nekrivdili, neskôr si uvedomil, že urobil chybu a na pomoc priateľom sa vrátil.

Harry a Ron sa správali hlúpo na vianočnom plese

Magazín Looper nazval Harryho „totálnym blbcom“, kvôli jeho správaniu počas vianočného plesu v časti Ohnivá čaša. Za to isté je často kritizovaný aj Ron. Obaja mali strach pozvať dievčatá, s ktorými by na ples chceli ísť, namiesto toho pokazili večer dvojčatám Patilovým, ktoré sa stali ich partnerkami. Nesnažili sa ani predstierať, že sa bavia, práve naopak. Dali svojmu okoliu pocítiť svoje znechutenie. Mohli si však za to sami a preto nebolo na mieste niekoho očierňovať.

Dolores Umbridgeová mučila Harryho

Asi nikoho neprekvapí, že Stephen King označil Dolores Umbridgeovú za najhoršieho filmového zloducha od čias Hannibala Lectera. Je nenávidená medzi mnohými skalnými fanúšikmi Harryho Pottera a my sa tomu vôbec nečudujeme. Prišla so šialenými, nezmyselnými a v niektorých prípadoch aj krutými pravidlami, ktoré museli študenti dodržiavať.

Harryho nemala vôbec v láske a neváhala ho potrestať fyzickou bolesťou. Dokonca na neho chcela použiť kúzlo Cruciatus, ktoré by mu spôsobilo obrovské muky. A to určite nie je správanie hodné riaditeľky Rokfortu.

Nahradila Dumbledorea

Šialenosťou bolo už iba to, že sa Dolores Umbridgeová stala riaditeľkou Rokfortu a nahradila Albusa Dumbledorea. On sám bol odtiaľ vyštvaný a už jej nič nestálo v ceste v tom, prevziať nad školou a jej študentami plnú kontrolu.

Lucius Malfoy dal denník Toma Riddlea Giny

Postava Luciusa Malfoya patrí medzi ďalších záporákov. Nič dobré sa od neho nedalo očakávať a svojimi negatívnymi činmi preto ani neprekvapil. Veľkou podlosťou z jeho strany bolo napríklad podstrčenie denníka Toma Riddlea Giny Weasleyovej, kvôli čomu prišla takmer o život.

Bellatrix mučila Hermionu

Do tretice pokračujeme ďalšou zápornou postavou, ktorou je smrťožrútka Bellatrix Lestrangeová. Tá použila už spomínané kúzlo Cruciatus na Hermionu, aby z nej mohla získať informáciu, ktorú chcela. Bellatrix ju ním mučila a Hermiona trpela v nevýslovných bolestiach.

Harry dopomohol k zabitiu Siriusa Blacka

Harry Potter objavil v Siriusovi aspoň z časti rodinu, o ktorú prišiel a po ktorej tak veľmi túžil. Looper vysvetľuje, že je tak trochu zodpovedný za smrť svojho krstného otca. Chytil sa do pasce Voldemorta a nechal sa oklamať víziou, podľa ktorej bol Sirius mučený na Ministerstve mágie. Preto sa bezhlavo vydal mu pomôcť. Mučeného Siriusa na mieste nenašiel, namiesto toho ohrozil svoj život aj život priateľov, ktorí ho nasledovali. Na záchranu im napokon prišiel Sirius, čo malo pre neho tragické následky. Nebyť teda zlého rozhodnutia Harryho, Sirius mohol ešte ďalej žiť.