Začali tlačiť známky s prezidentom Pellegrinim: Budú mať netypický tvar a skrytý symbol v lipovej ratolesti

Od 15. júna si ľudia na Slovensku budú môcť kúpiť poštové známky s podobizňou nového prezidenta Petra Pellegriniho. Známka bude mať hodnotu jedno euro. Plánovaných 120-tisíc kusov začali v stredu tlačiť v českej obci Hradištko západne od Prahy.

Pellegrini má v pláne aj autogramiádu v Banskej Bystrici, informuje pražská spravodajkyňa TASR.

Takýto bude dizajn

Známka má netypický tvar – je kruhová. „Umožňuje to technológia samolepky. Zúbky na známkach sa nerobia ihlami, teda perforáciou, ale špeciálne upravenou raznicou, ktorá vytvára to zúbkovanie,“ vysvetlil Martin Vančo, šéf Poštovej filatelistickej služby (POFIS) Slovenskej pošty.

Prezidentská známka má podľa Vanča moderný dizajn. Autorom návrhu je významný slovenský grafický dizajnér Vladislav Rostoka, ktorý robil dizajn prezidentských známok aj Zuzane Čaputovej a predtým Andrejovi Kiskovi.

Plánovaný náklad je 20-tisíc hárkov, na každom je šesť známok. Podľa Vanča číslo šesť symbolizuje, že Pellegrini je šiestym prezidentom SR.

Ďalším symbolom na známke je monogram PP v štátno-heraldickom symbole lipovej ratolesti. „Ak si zakryjeme polovicu tej lipovej ratolesti, objavíme tam do seba vsunuté veľké a malé P – teda Peter Pellegrini,“ prezradil šéf POFIS.

Do predaja pôjde 120-tisíc kusov prezidentskej známky. „Je to štandardná produkcia, ktorú robíme. V oblasti zberateľstva je vzácne vždy to, čoho je málo,“ poznamenal Vančo.

Okrem toho budú v predaji aj špeciálne zberateľské obálky v počte 5-tisíc kusov a pamätný list v náklade 3-tisíc kusov.

Slávnostné predstavenie poštovej známky spolu s autogramiádou by sa malo uskutočniť krátko po Pellegriniho prezidentskej inaugurácii počas jeho pracovnej cesty do rodnej Banskej Bystrice.

Podujatie sa bude konať v Thurzovom dome na Námestí SNP. Dátum zatiaľ pevne nestanovili, podľa Vanča to však bude zrejme 19. alebo 20. júna.