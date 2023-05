Za návštevu Chorvátska budú Slováci platiť: Toľkoto eur dáte za deň, poplatok sa má zaviesť čoskoro

Chorvátsko patrí medzi obľúbené destinácie a každoročne sa sem vydáva na letnú dovolenku aj množstvo Slovákov. No ako sme vás informovali, krajina plánuje radikálne obmedziť počet turistov. TV Noviny s odvolaním sa na chorvátsky denník Večernji List uvádzajú, že prichádza s takzvanou ekologickou daňou.

Niektoré časti Chorvátska sú tak preplnené davmi turistov, až to krajina nezvláda. A preto je potrebné zakročiť. Riešením by mohlo byť zavedenie poplatkov, ktoré by sme pri návšteve platili.

Jedno až tri eurá na deň

Táto ekologická daň by podľa aktuálnych informácií mohla byť jedno až tri eurá na deň. No ak sa rozhodnete navštíviť viac miest, možno ju zaplatíte počas dovolenky aj niekoľkokrát.

Podľa všetkého nemá platiť plošne a je možné, že bude vyberaná napríklad iba počas hlavnej letnej turistickej sezóny. Bližšie informácie o návrhu by mali byť známe už čoskoro.

Chcú udržateľný rozvoj cestovného ruchu

Zatiaľ nie je známe, odkedy by zákon mohol platiť a aká bude jeho presná podoba, no tohtoročnej turistickej sezóny by sa ešte nemal týkať. V lete totiž chorvátska vláda plánuje predstaviť len návrh znenia tohto opatrenia.

„Cieľom reformy je iniciovať trvalo udržateľný a regionálne vyváženejší rozvoj cestovného ruchu. Všetky opatrenia a aktivity musia byť v súlade s tromi princípmi udržateľnosti – environmentálnou, sociálnou a ekonomickou udržateľnosťou,“ cituje Novi List chorvátsku vládu. Súčasťou návrhu má byť aj ekologický poplatok, ktorý budú musieť turisti zaplatiť.