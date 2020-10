31 minút a dosť: Divákov prekvapil celkový čas, ktorý vo filmoch o Harrym Potterovi strávila táto dôležitá postava

Fantasy ságu Harry Potter mnohí jej najvernejší fanúšikovia poznajú naspamäť v literárnej aj vo filmovej verzii. Mnoho z nich si však dodnes neuvedomilo niekoľko podstatných detailov. Jedným z nich je celkový čas, počas ktorého sa niektoré, pre dej veľmi podstatné, postavy vo filmovom spracovaní objavili na obraze. A vďaka šikovným fanúšikom aj presne vieme, ktorá z nich bola na obraze podstatne menej, než dostala priestoru v knižnej predlohe.

Samozrejme, každému je snáď jasné, že prerobiť akúkoľvek knižku na film nie je vôbec jednoduché. Do filmového spracovania sa totiž nedá zmestiť úplne všetko. V konečnom dôsledku tak dochádza k miernym úpravám deja, aby filmoví diváci, ktorí knižnú predlohu nečítali, dostali aspoň toľko, čo jej čitatelia.

ale dala by som, celkový čas, ktorý vo filmoch Harry Potter strávila táto významná postava

S prekvapivými závermi však aj po rokoch od premiéry prichádzajú fanúšikovia kultovej ságy Harry Potter. Tí si všimli, že mnohé z dôležitých postáv, narozdiel od knižky, dostali vo filmoch podstatne menej priestoru, než by mali, píše web LAD Bible. A, samozrejme, pri sledovaní filmu si to vlastne ani mnohí neuvedomia.

Z viac ako 19 hodín na obraze len vyše 31 minút

Sedem knižiek s príbehom o Harrym Potterovi filmári pretavili do celkovo 8 filmových spracovaní. Ak by sme ich sledovali v rade za sebou, potrebovali by sme na to 19 hodín a 40 minút. To je celkom dosť dlhý čas na to, aby sa každej dôležitej postave v ságe dostalo dostatok priestoru na rozvitie jej charakteru i príbehu.

Čo neprekvapí, je fakt, že najviac priestoru dostal práve hlavný hrdina Harry a jeho dvaja priatelia Ron a Hermiona. Potom sú tu ale aj vedľajšie, no nie nepodstatné postavy, ako napríklad Harryho nepriateľ zo Slizolinu – Draco Malfoy.

Ten je v knižke prítomný pomerne často a Harrymu a jeho priateľom znepríjemňuje všetko, čo sa len dá, nehovoriac o tom, že sa pridá aj k samotnému Tomu-koho-netreba-menovať. Iné je to ale vo filme. Fanúšikom sa totiž podarilo vypočítať, že celkový čas, ktorý tvorcovia postave Draca Malfoya (stvárnil ho herec Tom Felton) vo filmovom spracovaní za celú ságu venovali, bol len 31 minút a 31 sekúnd. Vidíme ho tak len v zhruba 2,5 % trvania všetkých 8 filmov.

Potter ani nie polovicu dĺžky celej ságy

Draco však nebol jedinou vedľajšou, ktorá dostala vo filmoch málo času. Taký Voldemort, ktorý sa v jednom z filmov ani len neobjavil, je na obraze 37 minút a 15 sekúnd a Hagrid 45 minút a 45 sekúnd. Prekvapení?

Fanúšikovia ale nepočítali len vedľajšie postavy. Pri dĺžke vyše 19 hodín celej ságy by sa mohlo zdať, že hlavní hrdinovia budú na obraze viac ako 95 % deja. Aj toto zdanie je však mylné. Taký Daniel Radcliffe (Potter) sa vo všetkých filmoch objavil len po dobu necelých 8 hodín, čo je menej ako polovica minutáže kompletnej ságy.

Ak by vás zaujíma, koľko priestoru vo filmoch dostali aj ostatné postavy, môžete si to pozrieť na webe IMDb.