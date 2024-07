Za 4 dni už dvakrát plávali v mori s poriadnymi výkalmi: Českých turistov čakalo v Chorvátsku nechutné prekvapenie

Dovolenkári milujú Chorvátsko a my sa tomu vôbec nečudujeme. Niektorí až natoľko, že sa na svoje obľúbené miesta rok čo rok opakovane vracajú. No niekedy sa stane, že dovolenka nevypáli podľa vašich predstáv. Pravdepodobne je to aj prípad, ktorý sa objavil v českej skupine Milujeme Chorvatsko na facebooku.

Autor príspevku sa tu pred niekoľkými hodinami zdôveril, že na letnú dovolenku vyrazili opäť do Gradacu, mestečka na juhu Makarskej riviéry. No zažili niečo nepríjemné.

Nikdy predtým to ešte nezažili

„Bohužiaľ, tento rok zažívame niečo, čo nikdy predtým, a to je to, že za 4 dni sme už dvakrát mali tú česť plávať vedľa výkalov,“ uviedol turista a doplnil, že išlo o poriadne kusy.

Ďalej sa opýtal, že ako je to možné a v komentároch sa rozprúdila búrlivá diskusia.

Ľudí to poriadne rozhorčilo

Viacerí autorovi príspevku vysvetlili, že za to môžu lode, ktoré vypustia svoj odpad a ten sa môže dostať aj k plážam a znepríjemniť ľuďom dovolenky. Spomínali sa aj ubytovacie zariadenia, ktoré vraj nemajú odvádzanie odpadu vyriešené tak, ako by mali mať.

Niektorí priznali, že sa to stalo aj im, napríklad v blízkosti Trogiru, Drveniku, alebo aj v Taliansku nad letoviskom Rimini a dali jasne najavo, že sa im to vôbec nepáči.

Samozrejme, našla sa aj druhá skupina ľudí, ktorá sa Chorvátska zastala, pretože s takouto skúsenosťou sa nikdy nestretla.