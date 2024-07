Za dva drinky zaplatili vyše 808 eur: Neslávne známy podnik aj naďalej nekalými praktikami zarába na turistoch

O podvodoch v podniku DK Oyster na gréckom Mykonose sa hovorí už dlho. Na Trip Advisore nájdete aj kvantum upozornení, že sa mu máte vyhnúť obrovským oblúkom. Napriek tomu sa ale stále nájdu ľudia, ktorí podvodu naletia. Dvojica tu tak za dva drinky nechala vyše 808 eur.

Za dva drinky vyše 808 eur

Ako informuje The Independent, z neslávne známeho gréckeho podniku DK Oyster odchádzajú stále ďalší a ďalší sklamaní a podvedení turisti, a to napriek ostrým varovaniam na Trip Advisore. Tentoraz dvojica prišla o vyše 808 eur, ktoré zaplatila za dva obyčajné drinky. Podľa podvedeného zákazníka sa až neskôr dozvedel, že každý z drinkov stojí 51 eur. Aby toho ale nebolo málo, po návrate z dovolenky zistil, že si reštaurácia z jeho účtu bez jeho vedomia stiahla neuveriteľných takmer 808 eur. Viacerí varujú, aby ste v podniku nikdy neplatili kartou, len v hotovosti, inak môžete skončiť podobne.

Žiaľ, bloček v reštaurácii nikdy nedostali, napriek tomu sa ale prostredníctvom banky časť svojich peňazí pokúšajú získať späť. Podnik na to reagoval žiadosťou, aby zákazníci napísali vedeniu reštaurácie mail a zvážili ostré slová. Na Trip Advisore zanechali negatívne recenzie už desiatky oklamaných zákazníkov, a to aj v posledných dňoch. Začiatkom júla pribudlo upozornenie, v ktorom sa podvedený zákazník sťažuje, že za dva drinky si od neho vypýtali 152 eur. Keď sa opýtal na dôvod, dostal odpoveď, že jedna kola vraj stojí 76 eur. Keď poukázal na to, že v menu je cena „len“ 14 eur, dozvedel sa, že „nie dnes“.

Agresívny personál

Dodáva, že položil na stôl 30 eur a chystal sa odísť, no jeho priateľku personál schytil za ruku a odmietol ju pustiť. Padli dokonca vyhrážky políciou. Dvojica napokon z podniku odišla za kriku personálu. Pod mnohými sťažnosťami nájdete aj vyjadrenie podniku. Ten poukazuje na to, že ceny sú prispôsobené tomu, o akú destináciu ide a zákazníci si vraj môžu užívať drinky na ležadlách na pláži. Bráni sa tým, že používa len najčerstvejšie ingrediencie a vraj dúfa, že si zákazníci drinky a jedlo napriek vysokým cenám vychutnali.

Bizarné je, že len pred dvoma dňami pribudla recenzia, ktorá protirečí ostatným (podobných nájdete medzi varovaniami roztrúsených viac). Vraj bolo všetko excelentné, personál bol veľmi nápomocný a priateľský a vedenie urobilo všetko preto, aby bol zákazník spokojný. Hoci účtovanie vysokých cien nie je v Grécku nezákonné, nariadenia EÚ vyžadujú, aby reštaurácie informovali o celkovej cene položiek ešte predtým, ako budú od zákazníka požadovať platbu. Čo sa v tomto prípade nedeje.