Z neba pršali žeravé trosky, ľudia boli v panike: Musk spôsobil absolútnu drámu, jeho loď Starship explodovala

Explóziou horného stupňa rakety Starship sa skončil skúšobný let, ktorý Spoločnosť SpaceX amerického miliardára Elona Muska uskutočnila v noci na piatok. Kozmická loď odštartovala zo základne SpaceX v Boca Chica v Texase krátko po 17:30 (0:30 SEČ).

Išlo o ôsmy test bez posádky. Dramatické zábery, ktoré kolovali online, ukázali, ako nad Bahamami pršia žeravé trosky. Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) na chvíľu aktivoval „oblasť reakcie na trosky“, čím oddialil lety z letísk od Newarku a Philadelphie až po Miami.

If you’re keeping count, that’s four Starship explosions out of eight attempts—an impressive failure rate.

Elon’s philosophy seems to be the same for everything: blow it up, waste billions, and call it innovation. pic.twitter.com/jjvgIsWipY

— Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) March 7, 2025