Vzťahová poradkyňa Zuzana: Často sa stáva, že ľudia, ktorí nepodviedli dekády, to odrazu urobili. Nie sú to zlí ľudia

Certifikovaná vzťahová koučka, mentorka a vyštudovaná lekárka Zuzana Lipová pomáha (predovšetkým) ženám pri problémoch v randení a vzťahoch. Jej Instagram je plný vtipno-realistických videí, ktorými sa snaží poukázať na úskalia či paradoxy, s ktorými sa môžeme pri randení a v partnerskom živote stretnúť. Nás v rozhovore zaujímalo, s akými najčastejšími problémami sa stretávajú jej klientky, ako sa pozerá na spoločenské stereotypy, ako vníma trend situationshipu, ale aj ako vo vzťahoch predísť nevere.

Ako ste sa dostali k tejto práci a ako dlho už poskytujete vzťahové poradenstvo?

Zo začiatku som to brala ako vedľajšiu prácu popri škole. Plánovala som si po medicíne spraviť atestáciu z psychiatrie, tak som si povedala, ze koučingové a terapeutické výcviky sa mi budú do praxe hodiť. No k tomuto plánu som sa nakoniec nedostala, lebo v poradenstve a koučingu som našla vášeň a zmysel. Vykonávam ho približne 3 roky.

Randenie sa v súčasnosti môže zdať ako veľmi komplikovaná veda. Je to skutočne tak, alebo si to ľudia komplikujú sami?

Ja si myslím, že pokiaľ je to s tým správnym človekom a v správnom čase, tak to nie je až také komplikované. Za mnou ale chodia klientky, ktoré buď s niekým randia v nevhodnú dobu, alebo s nevhodným človekom. A vtedy už z toho vzniká veľká veda.

S akými najčastejšími problémami za vami klientky chodia? Respektíve, poskytujete vzťahové poradenstvo aj mužom?

V komunikácii sa sústreďujem viac na ženy, ale áno, chodia za mnou aj muži. Čo sa týka problémov, najčastejšie za mnou chodia ľudia, ktorí chcú získať toho partnera, ktorý ich nechce. Títo ľudia sú často v kamarátstvach s výhodami, respektíve v situationshipoch – čiže vo voľných zväzkoch a dúfajú, že ten druhý sa do nich zaľúbi.

V súčasnosti môžeme sledovať trend tzv. situationshipu, ktorý ste spomínali. Aký máte názor na takéto fungovanie ľudí?

Situationship sa dá odlíšiť od “friends with benefits” tým, že sú v ňom aj city a nie je to iba o sexe. Môže to síce tak vyzerať, no často to nie je o sexe.

Napríklad môžeme hovoriť o človeku, ktorý bol dlhé roky v manželstve a je po náročnom rozvode. Taký človek hneď nebude chcieť ďalší vážny vzťah, ale situationship mu bude vyhovovať. Ľudia spolu môžu tráviť čas, venovať sa spoločným aktivitám a za normálnych okolností by spolu aj tvorili pár, no vplyvom uvedeného to ešte na vážny vzťah jedna strana necíti. Ďalším príkladom sú aj mladí ľudia na vysokej škole, ktorí vedia, že po skončení tejto etapy ich kroky povedú opačnými smermi.

To škatuľkovanie, že sme všetci hnaní len do jedného typu vzťahu, alebo že iba to manželstvo by malo byť naj, asi nie je úplne správne. Každý má svoje potreby a napĺňa ho niečo iné, takže rôzne druhy situationshipov môžu byť to, čo ten človek v danej etape života potrebuje.

Čo si má žena na prvom rande všímať ako prvé?

Je tam toho naozaj dosť, ale uvediem príklady. Keď muž hovorí celý čas len o bývalej, asi z nej ešte nie je úplne prenesený, respektíve, keď každú tému na normálnom rande otáča na sex, môžeme z toho čítať jeho pravé úmysly.

Klientkam radím, aby si toho muža otestovali a nedávali hneď najavo priveľký záujem. Veľa mojich klientok robí tú chybu, že sa hneď po krátkej dobe namotajú a vrhnú sa do toho, takpovediac, “po hlave”. Investujú do toho strašne veľa a ten muž sa ani nestihne spamätať, pretože tie schôdzky a komunikáciu len spracováva. Preto radím, aby klientky do toho neinvestovali toľko svojej snahy a počkali si na to, ako reaguje muž.

Aké “red flags” si vo všeobecnosti musí žena všímať?

Dve najtypickejšie osobnosti v negatívnom slova zmysle sú žiarlivec a narcista. Takí narcisti, oni vedia byť na prvých schôdzkach veľmi šarmantní a okúzľujúci, čiže aj preto je potrebný ten čas na spoznávanie. Ale vo všeobecnosti k narcistom – hovoria veľa o sebe, o svojich úspechoch, nepýtajú sa na vaše názory, starosti, potreby, niektorí zvyknú ponižovať druhých a podobne.

Žiarlivostné typy chcú mať od začiatku nad ženou kontrolu. Zaujímajú sa, koľko mužov sledujú a podobne. Ja som mala kamošku, ktorá si musela z Instagramu pred mužom vymazať všetkých kamarátov či spolužiakov a to už je poriadny red flag, ktorý jasne ukazuje, kam to bude smerovať. Niekedy sa tiež stáva, že sa takýto muž už od začiatku zaujíma, kde som, čo robím a podobne. Môže to vyznieť milo, no zrazu to nie je o tom záujme o ženu, ale o kontrole.

Náročný je aj ten závislý typ človeka, ktorý sa na vás hneď upne. Chce okamžite spoznať rodinu, dokonca s vami bývať a podobne. Bývanie je, samozrejme, dobrá previerka vzťahu, no títo ľudia sa často chcú fixovať len na vás, odstrihnú kamarátov a tento extrém fixovania sa len jeden na druhého nie je dobrý.

Ako vnímate sociálne siete a tie veľké možnosti, ktoré ponúkajú v súvislosti so spoznávaním nových ľudí, randením a vzťahmi? Nie je “veľa možností” kameňom úrazu mnohých vzťahov?

Určite áno, môže to byť kameň úrazu. Aj podľa výskumov boli ľudia až paralyzovaní z toľkých možností, ktoré dnes máme. A to v každej oblasti. Veľa možností nám môže dávať dojem, že za rohom čaká niekto lepší. Často to pripomínam aj klientkam, že počas manželstva určite stretnú niekoho, kto bude “lepší”, respektíve rovnako dobrý, no okrem lásky je to aj o tom rozhodnutí, že si vyberám toho človeka. Tieto rozhodnutia robíme s vedomím, že určite tam vonku je niekto lepší.

Aké varovné signály si ženy môžu všimnúť na mužovi a jeho správaní na sociálnych sieťach?

Tieto red flagy si nemôžeme dávať hneď do nejakého jasného záveru, ale treba na ne brať ohľad. Napríklad môžeme uviesť to, že muž sleduje na Instagrame 1 500 žien, často tých nahých profilov a podobne. Z vlastnej skúsenosti viem, že klientky mali s takými mužmi problém aj vo vzťahoch, kedy tí muži odmietli skončiť s písaním či pridávaním si nových žien na sociálne siete.

Ďalej tam máme podobné veci, ako sme už rozoberali. Muž chce mať ženu pod kontrolou, vyžaduje si videohovory v akejkoľvek dobe a podobne.

Môžete prezradiť, s akým najbizarnejším prípadom za vami klientka prišla?

Naposledy to bolo asi to, že muž klientku podvádzal. On sa dokonca ani nebránil a povedal jej, že skrátka nevie byť verný, a keď sa jej to nepáči, má smolu. Tá klientka mi dala otázku, ako ho spraviť verným. To je pre mňa celkom bizár, pretože sa to nedá a bolo celkom prekvapujúce, že s ním chcela ostať a zmeniť ho.

Ako často sa objavuje syndróm vyhorenia pri randení? Ako sa z neho dostať, prípadne ideálne vôbec sa k nemu nedostať?

Čo sa týka mojich klientok, odhadom to je tak 1 z 10, ale vo všeobecnosti je toho dosť. Nepomáhajú tomu ani zoznamky, ktorých máme naozaj veľa.

K tej druhej časti otázky, je to veľmi podobné, ako pri syndróme vyhorenia v práci. Pri syndróme vyhorenia vo vzťahu je to teda ekvivalent – človek prestáva vnímať svoje vlastné potreby, odstraňuje iné stavebné piliere zo svojho života. Partner je jeho láska, najlepší kamarát, milenec, parťák na šport a podobne. Takto môže dôjsť k vyhoreniu vo vzťahu.

V randení som mala aj ja osobne klientku, ktorá naozaj chodila na jedno rande za druhým. Prakticky každé dva týždne spoznávala nového muža, nakoľko mala v hlave to, že to musí “do 30-tky” stihnúť. Čo je dôležité, človek musí vnímať svoje potreby, musí vedieť oddychovať a pozerať aj na seba. V práci, ale aj vo vzťahoch. Ak už ale človek do toho spadne a trpí týmto syndrómom, jediným riešením je dať si jednoducho pauzu. Inak sa to ani nedá.