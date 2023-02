Výskumníčka sa mužov pýtala, či vedia, kde sa na ženskom tele nachádza nubis. Výsledok ju šokoval

Niektorí ľudia by naozaj potrebovali zopár hodín anatómie navyše. Dôkazom je experiment, v rámci ktorého sa výskumníčka mužov pýtala, či vedia, kde sa na ženskom tele nachádza orgán nubis. Napriek tomu, že nič také neexistuje, takmer polovica tvrdila, že to vie celkom presne.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ľudia si myslia, že vedia, kde sa nachádza nubis

Ako informuje IFL Science, až 45 % opýtaných študentov mužského pohlavia si myslí, že vie na diagrame ukázať, kde v ženskom reprodukčnom systéme sa nachádza nubis. Ako ale autorka experimentu Sophia Smith Galerová napísala na Twitteri, nič také ako nubis v skutočnosti neexistuje.

38% of female students and 41% of male students felt pressurised into their first experience of penetrative sex. /4 — Sophia Smith Galer (@sophiasgaler) February 1, 2023

Experiment, ktorý sa odohral v Británii, mal slúžiť ako podklad k jej knihe Losing It: Dispelling the Sex Myths That Rule Our Lives. Ukázalo sa, že nedostatok vedomostí o ženskej anatómii majú nielen muži, ale aj ženy. Až 31 % opýtaných žien totiž tvrdilo, že taktiež dokážu určiť, kde sa nubis nachádza.

Vzdelanie je na biednej úrovni

Podľa Galerovej je to jasný dôkaz toho, že deti a mladí ľudia toho vedia o ľudskom tele veľmi málo a vzdelanie je jednoznačne alarmujúco nedostatočné. Galerová skúmala nielen vedomosti žiakov univerzity, ale aj ich skúsenosti. Až 33 % študentiek si napríklad myslí, že univerzita toho nerobí dosť v boji proti mizogýnii.

Naopak, 26 % študentov si myslelo, že to univerzita preháňa. Čo sa sexuálnych skúseností týka, až 38 % študentiek a 41 % študentov malo pocit, že k prvému sexu boli nútení pod nátlakom. Do výskumu sa zapojilo celkovo 1 600 študentov vo veku od 18 do 25 rokov.

Až 38 % zo všetkých opýtaných si myslí, že univerzita nedostatočne doplnila informácie chýbajúce z predošlého vzdelania. Galerová si myslí, že o ľudskom tele, o vzťahoch a o sexe by sa žiaci mali učiť už omnoho skôr ako na univerzite. Avšak ani samotní učitelia na to neraz nemajú dostatok zdrojov a vzdelania.