Vyšetrovatelia majú nové informácie. Únosca Maddie McCann podľa nich po únose dievčatka podstúpil plastickú operáciu

Už niekoľko mesiacov sa v prípade únosu Maddie McCann opakuje meno pedofila Christian Brueckner. Ten už si v súčasnosti odpykáva trest za iné zločiny, no je hlavným podozrivým aj v prípade malej Maddie. Podľa vyšetrovateľov podstúpil len niekoľko mesiacov po jej zmiznutí plastiku tváre.

Niekoľko mesiacov po únose mal Brueckner podstúpiť plastiku tváre

Vyšetrovatelia prichádzajú v prípade únosu Maddie McCann opäť s novými informáciami. Ako informuje portál LAD Bible, Christian Brueckner mal len 4 mesiace po zmiznutí dievčatka podstúpiť plastickú operáciu tváre. Lekári mu mali meniť tvar čeľuste a vyrovnať zuby. Svedkovia, s ktorými sa polícia rozprávala krátko po únose tvrdili, že videli, ako sa v okolí rezortu, odkiaľ Maddie zmizla, potuloval muž s vytŕčajúcimi zubami.

Ak by Brueckner skutočne podstúpil chirurgický zákrok, je možné, že s novým výzorom by ho svedkovia nespoznali. Brueckner však aj naďalej popiera, že by mal s únosom malej Maddie čokoľvek spoločné a zatiaľ v jej prípade nebol ani oficiálne obvinený. Tvrdí, že v čase únosu sa oddával milostným radovánkam so ženou vo svojom karavane. Polícia ho vyfotila o deň neskôr, keď ju viezol na letisko.

Vyšetrovatelia chcú prípad uzavrieť do konca tohto roka

Podľa portálu Mirror zaplatil Brueckner za plastiku tváre súkromnej klinike v Nemecku v prepočte niečo vyše 9 100 dolárov. Urobil tak krátko po tom, ako sa vrátil z Portugalska. Podľa portálu MailOnline sa však Brueckner sťažoval, že vyšetrovatelia zámerne pozmenili a zmanipulovali jeho fotografiu tak, aby sa podobal na útočníka v prípade sexuálneho napadnutia.

Nemeckí vyšetrovatelia dúfajú, že sa im podarí prípade definitívne uzavrieť najneskôr koncom tohto roka. V nedávnom rozhovore prokurátor Hans Christian-Wolters prezradil, že majú v rukách jasné dôkazy svedčiace proti pedofilovi. Tvrdí, že si je istý, že za únos Maddie je zodpovedný práve Brueckner.

Údajne má všetko, čo potrebuje, aby mohol Christiana obviniť, a to nielen z únosu Maddie McCann. Polícii sa podarilo získať záznamy z Bruecknerovho telefónu, ktoré ukazujú, že s niekým telefonoval v blízkosti Praia de Luz, a to len dve hodiny pred únosom. Zatiaľ sa však nepodarilo zistiť, kto Maddie uniesol a čo sa s ňou po únose stalo. 45-ročný muž nedávno požiadal o podmienečné prepustenie z väzenia. Súd však jeho žiadosť zamietol, keďže stále môže predstavovať hrozbu.