Šokujúci zvrat v prípade zmiznutia Maddie McCann: Muž, ktorý mal byť jej vrahom, má alibi. Vyšetrovanie je v troskách

Únos Madeleine McCann obletel svet, dostal sa do hlavných správ aj prestížnych médií a aj po takmer pätnástich rokoch je stále horúcou témou. V druhej polovici minulého roka sa začali objavovať správy o tom, že vyšetrovateľom sa podarilo nájsť muža, ktorý má byť s určitosťou únoscom a vrahom malej Maddie. Náznak pozitívnej správy v inak mimoriadne tragickom prípade by sa však teraz mohol ukázať ako nepravdivý, informuje The Independent.

Prípad uneseného a zavraždeného dievčatka Maddie McCann nie je uzavretý ani po viac ako 14 rokoch. Pred niekoľkými mesiacmi svitla nádej pre všetkých, ktorí dúfajú v jeho objasnenie. Hlavným podozrivým sa stal Christian Brueckner, o ktorého vine vyšetrovatelia v tom čase nepochybovali.

Spájaný s trestnými činmi v okolí únosu

V regióne Algarve žil v pravidelných intervaloch v rokoch 1995-2007 a aktuálne je vo väzení. Dostal 7-ročný trest za znásilnenie americkej turistky, ktoré sa odohralo v Praia da Luz, odkiaľ zmizla aj malá Maddie. Viaceré tresty za sexuálne zneužívanie detí si už odpykal. Brueckner žil niekoľko rokov aj v jednom dome medzi obcou Praia da Luz a neďalekým mestom Lagos.

K únosu Maddie došlo práve v obci Praia da Luz v regióne Algarve, v prázdninovom apartmáne, ktorý si rodina aj so skupinou svojich dobrých priateľov na dovolenku prenajala.

Nový dokument môže odhaliť prekvapivé informácie

Napriek tomu, že polícia mala ešte pred niekoľkými mesiacmi 100-percentnú istotu, že tým páchateľom bol Brueckner, teraz sa na povrch vynárajú správy, ktoré to spochybňujú.

Portál Unilad píše, že nová trojdielna dokumentárna séria má túto teóriu vyvrátiť. Madeleine McCann: Investigating the Prime Suspect vychádza z dielne tímu britských vyšetrovateľov, ktorí sa vrátili do Portugalska a Nemecka, kde sa na prípad pozreli prostredníctvom zostavenia časovej osy. A našli dieru, podľa ktorej Brueckner nemohol byť únoscom Maddie.

Na čas únosu má alibi

The Sun uvádza, že tím vedený bývalým detektívom zistil, že hlavný podozrivý má vlastne na čas únosu alibi. Podarilo sa im objaviť nových svedkov, ktorí to môžu potvrdiť.

“Brueckner nemohol uniesť Maddie. V tom čase bol od miesta činu vzdialený 30 minút a v tú noc nevolal z Praia da Luz,” cituje portál svoj zdroj. Práve hovory z telefónu mali byť jedným z kľúčových dôkazov voči Bruecknerovi, ktoré boli medializované.

Unilad informuje, že britské úrady, ktoré vyšetrujú zmiznutie dievčatka, zatiaľ tieto nové informácie nekomentovali. Dokument sa má dostať na kanál Channel 5 už čoskoro a podľa týchto správ, ktoré sa zatiaľ dostali na povrch, by mohol v prípade nastať ďalší dôležitý zlom, ktorý však smeruje k tomu, že to, čomu sme doteraz verili, sa ukáže ako mylná teória. Prípad Maddie je tak znova zahalený ďalšími nejasnosťami.