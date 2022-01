Vyšetrovatelia sú v šoku: Pedofil pracoval v rezorte v čase, keď Maddie McCann zmizla. Usvedčujú ho aj záznamy z mobilu

Zdá sa, akoby bol prípad Madeleine McCann nekonečným príbehom. Polícia po zmiznutom dievčatku pátra už od 3. mája 2007. Zdá sa však, že je opäť o krok bližšie k dolapeniu páchateľa. Podozrivý Christian Brueckner pracoval v Praia da Luz v čase, keď tam rodičia s dcérou trávili dovolenku.

Nemecký pedofil Christian Brueckner niekoľkokrát vykonával opravárske práce v rezorte Praia da Luz tesne predtým, než bolo trojročné dievčatko unesené. Ako informuje portál The Independent, podľa dokumentárneho filmu s názvom Madeleine McCann: Investigating the Prime Suspect, ktorý už čoskoro odvysiela nemecká stanica SAT.1, Brueckner portugalský rezort, ale aj jeho okolie, dobre poznal. Samozrejme, pedofil obvinenia aj naďalej popiera. Tvorcovia dokumentárneho filmu však už nové informácie odovzdali do rúk polícii.

Približne v čase, keď Madeleine zmizla, mal Brueckner bývať neďaleko v dodávke. Pedofil na svoju obranu napísal niekoľko listov, v ktorých tvrdí, že v tom čase sa živil predajom drog. Určite by preto na seba nechcel upútať pozornosť polície tým, že by uniesol malé dievčatko.

„Polícia ma ma nedokázala chytiť, lebo som sa držal niekoľkých jednoduchých zásad. Ak to bolo možné, šoféroval som len cez deň, aby môj otrieskaný karavan nevzbudzoval žiadne podozrenie, jazdil som len po cestách, kde to bolo nevyhnutné a nikdy som neprovokoval políciu. To znamená nepáchať žiadne zločiny a už vôbec nie únosy,“ napísal Nemec. Dodal, že únos bol v tom čase pre neho rovnako absurdnou myšlienkou, ako pomyslenie na to, že by mal začať jadrovú vojnu.

Podľa tvorcov dokumentu však Brueckner jednoznačne klame. Pozreli sa totiž aj na záznamy hovorov z jeho mobilného telefónu. Tie ukázali, že jeho mobil sa nachádzal len 5 minút cesty od miesta, z ktorého malá Maddie zmizla. Navyše, proti mužovi svedčí aj záznam z četu, v ktorom v roku 2013 popisoval svoje pedofilné fantázie. Písal v ňom, že chce zajať niečo malé a využívať to celé dni.

Over the past few weeks I have been working on identifying the user that called the #MadeleineMcCann suspect #ChristianBrückner on the evening Madeleine dissappeared. I have established very significant information which has been shared with German police. pic.twitter.com/qZmkKQW7Xp

— Mark Williams-Thomas (@mwilliamsthomas) July 16, 2020