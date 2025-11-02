Vyrazte už najbližší víkend: Na Slovensku pribudla čarovná novinka. Nájdete ju na mieste plnom mokradí

Foto: TASR, Maroš Černý

Michaela Olexová
TASR
Kedy ste sa naposledy vydali na prechádzku do prírody?

Obec Radoma v okrese Svidník sprístupnila v uplynulých dňoch nový náučný chodník. Návštevníci môžu v rámci neho spoznať chránený areál – Radomskú slatinu.

„Chránený areál Radomská slatina – vzácny mokraďový biotop s rozlohou necelý hektár bol vyhlásený v roku 2000 a patrí do štvrtého stupňa štátnej ochrany prírody. Spravuje ho Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR – Regionálne centrum ochrany prírody (RCOP) Prešov. Územie chráni aluviálne lúky s mozaikou mokraďových spoločenstiev a halofytnou vegetáciou, ktoré sú domovom vzácnych a ohrozených druhov rastlín,“ uviedla pre TASR starostka obce Radoma Daniela Zelonkayová.

Mokraď, minerálne pramene a poklad, ktorý tu máme

Projekt náučného chodníka obec realizovala cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022. Obec získala nenávratnú finančnú pomoc vo výške 46.975,24 eura z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

„Ide o nový drevochodník, altánok a edukačné tabule, ktoré ponúkajú návštevníkom priestor na poznanie kolobehu vody, fungovania mokradí i významu ochrany prírody. Miesto tak spája vzdelávanie, oddych a úctu k prírode. Stalo sa prirodzeným pokračovaním snahy obce zveľaďovať svoje životné prostredie,“ priblížila starostka.

Ako pokračovala, priamo okolo chráneného územia, žiaľ, vedie hlavná cesta I/21 smerujúca na Poľsko, po ktorej denne prejde množstvo nákladných áut a kamiónov.

Otvoriť galériu (4)

„Táto dopravná záťaž má nepriaznivý vplyv nielen na krehký ekosystém slatiny, ale aj na bezpečnosť miestnych obyvateľov a návštevníkov, keďže v úseku chýba chodník a peší pohyb je rizikový. Aj preto by bola veľmi nápomocná výstavba rýchlostnej cesty R4. Pomohla by nielen z hľadiska bezpečnosti a dopravnej plynulosti, ale aj ako opatrenie na zníženie hluku, prašnosti a otrasov blízkosti chráneného územia a obce Radoma. Našou snahou je, aby sa Radomská Slatina stala miestom, kde človek môže v pokoji načúvať prírode, nie ruchu kamiónov,“ povedala Zelonkayová.

V území Radomskej slatiny sa nachádzajú minerálne pramene. Kedysi ich bolo podľa starostky päť, dnes je už iba jeden. Ľudia ho nemôžu používať, lebo je zaliaty vodou. Obec chce v budúcnosti pramene riešiť.

„Našou snahou bude, aby si ľudia mohli ten poklad, ktorý tu máme, brať domov a aby si obyvatelia našej obce i okoloidúci mali kde posedieť a občerstviť sa,“ vysvetlila starostka s tým, že obec má v pláne vybudovať ďalší chodník, ktorý prepojí obce Šarišský Štiavnik a Okrúhle s Radomou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šialený bytový komplex je kráľom ľudských mravenísk. Slnko na jednu stranu nedosiahne, miestni si lacné…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac