Šialený bytový komplex je kráľom ľudských mravenísk. Slnko na jednu stranu nedosiahne, miestni si lacné bývanie pochvaľujú

Komplex s názvom Novy Okkervil sa nachádza v Kudrove – v oblasti povýšenej na štatút mesta, takmer na samom okraji ruského metropolitného mesta Petrohrad. Svojou náturou si v mediálnom priestore vyslúžil príhodné prezývky „kráľ mraveniskových kolónií“ či „mesto v meste“.

Podľa portálu Pluska, za jeho vznikom má stáť bytová kríza z roku 2000, pričom stavbou chcela vláda riešiť nedostatok lacných možností ubytovania pre svojich občanov. Jeho existenciu nám pripomenul portál iDnes.

Kráľ mravenísk

Celý komplex má obsahovať 3 708 bytov, 35 vchodov a 25 poschodí. Ako informuje Russia Beyond, v celom komplexe malo v roku 2021 bývať približne 20-tisíc obyvateľov. Portál iDnes však referuje, že odhadovaný počet obyvateľov je k roku 2024 11- až 18-tisíc.

Ľudia si jeho existenciu pravidelne pripomínajú na sociálnej sieti Reddit vo vlákne r/UrbanHell, v nelichotivom online priestore pre najhoršie mestské štruktúry na svete.

Portál iDnes opisuje aj komplikácie, ktoré sa týkali služieb a rozvoja infraštruktúry, či napojenia na mesto Petrohrad. „Posilnenie dopravných spojov, zriaďovanie parkovísk a budovanie príjazdových ciest sa tu odohrávalo so značným oneskorením. Kulantne sa to dá popísať tak, že: Infraštruktúra tu zaostávala za rozvojom.“

Portál Russia Beyond objavil výpoveď jedného obyvateľa, ktorý na ruskom portáli Pikabu opisuje, že samotné bývanie má niečo do seba. „Ako som sa tu rozhodol žiť? No, prenajal som si byt, zamiloval som sa do budovy, a byt som kúpil. V tom čase ma vyšiel na 3,5 milióna rubľov (približne 34-tisíc eur). Dnes má hodnotu 5,6 milióna (približne 54-tisíc eur).“

Jednej strany sa nedotkne slnečný lúč

Obrovský komplex prilákal aj ruského youtubera menom Roman Abalin, ktorý sa vydal na odvážnu mraveniskovú expedíciu. Vo videu s názvom The Biggest Apartment Building in Europe preskúmal rozľahlé priestory jednej z budov, ktorá má byť domovom 10- až 11-tisíc obyvateľov.

Pri prechádzaní po sídlisku narazil na dvoch miestnych, ktorí mu prezradili, že na jednu stranu komplexu celý deň nedosiahne slnečný svit, pretože je zakrytý vysokou stavbou.

Youtuber tvrdí, že podľa presvedčenia mnohých ľudí je komplex odsúdený na to, aby sa z neho jedného dňa stalo geto. Na jeho video však odpísal jeden sledovateľ, ktorý tvrdí, že v bytovke takmer rok žil. „Chcem povedať, že to nie je také zlé, ako sa môže zdať. Priamo v bytovke nájdete všetku infraštruktúru, čiže pokiaľ som niečo potreboval, dostal som sa k tomu za menej ako 10 minút.“

Podľa jeho vyjadrenia sa mu život v komplexe tiež zdal najprv nebezpečný, avšak zakrátko zistil, že sa nachádza v pokojnom prostredí, kde bývajú hlavne „mladé rodiny a študenti, ktorí nechcú problémy“.

Ako uzatvára, „moja predstava je, že aj keď to na papieri vyzerá ako mestský horor, ak ste chudobní, nie je to také zlé, ako sa zdá. Nikoho neobhajujem ani nič nepropagujem, len sa delím o svoju skúsenosť.“