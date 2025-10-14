Vymyslel si vlastný únos, ktorý preverovala polícia. Chlapec mal na klamstvo nečakaný dôvod

Dana Kleinová
TASR
Na základe dôkladného prešetrenia polícia zistila, že oznámenie o únose sa nezakladalo na pravde.

Policajti v pondelok (13. 10.) preverovali v okrese Prievidza oznámenie o údajnom pokuse neznámej osoby nalákať do auta 13-ročného chlapca. Oznam sa nakoniec nezakladal na pravde, maloletý chlapec si incident vymyslel. Trenčianska krajská polícia o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.

„Oznámením sa policajti začali bezodkladne a intenzívne zaoberať. V súvislosti s prípadom vykonali viaceré úkony na riadne objasnenie veci,“ uviedli.

Nechcel ísť do školy

Na základe dôkladného prešetrenia polícia zistila, že oznámenie sa nezakladalo na pravde, maloletý chlapec si incident vymyslel, pretože nechcel ísť do školy. „Dôvodom jeho konania boli údajné nezhody so spolužiakmi. Po priznaní si chlapec uvedomil závažnosť situácie,“ podotkla polícia.

Aj keď podľa nej išlo o konanie dieťaťa, je dôležité si uvedomiť, že šírenie nepravdivých informácií môže vyvolať paniku, zaťažiť záchranné zložky a spôsobiť zbytočný strach medzi ostatnými. V prípade, že by sa podobné oznámenie zakladalo na pravde, každá minúta rozhoduje.

„Zdôrazňujeme, že polícia sa každým oznámením zaoberá s maximálnou vážnosťou a bezodkladne vykonávame všetky potrebné úkony. V tejto súvislosti apelujeme na rodičov, aby so svojimi deťmi otvorene komunikovali a venovali pozornosť signálom, ktoré môžu naznačovať problémy v škole či v iných oblastiach,“ priblížili policajti s tým, že každý problém má svoje riešenie, dôležité je o ňom hovoriť a včas vyhľadať pomoc.

