Všimli ste si zmeny na Instagrame? Sociálna sieť si po kritike priznala chybu a zaradila spiatočku

Sociálna sieť TikTok aktuálne vládne svetu a to pravdepodobne nenechalo pokojne spávať ďalšieho giganta – Instagram. Spoločnosť Meta, ktorá Instagram vlastní, sa preto rozhodla, že z nej spraví druhý TikTok, čo sa ale stretlo s obrovským odporom používateľov. Neostávalo im teda nič iné, ako zaradiť spiatočku, píše BBC.

Aj vy ste si všimli, že vo vašom feede sa čoraz viac objavujú náhodné videá od profilov, ktoré ani nesledujete? V poslednom čase to zašlo do takých extrémov, že posty od našich priateľov sa prakticky strácali a častokrát sme ich ani nemali možnosť vidieť. Instagram totiž prekopal svoj komplikovaný algoritmus, aby sa podobal práve TikToku.

Instagram is trying so hard to compete with TikTok that they’re trying to become another TikTok. If I wanted to see video after video from random pages I don’t follow, I wouldn’t be on Instagram. Do what we need from you, and bring back the photos of our actual friends!!!

— TONI TONE (@t0nit0ne) July 24, 2022