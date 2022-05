Vojna na Ukrajine mohla prebiehať v blízkosti slovenských hraníc. O všetkom rozhodla jedna bitka

O vojne na Ukrajine sa v mnohých prípadoch rozhodovalo iba v prvých hodinách konfliktu. S odstupom času zisťujeme, že priebeh konfliktu sa mohol odohrávať aj v blízkosti našich hraníc. Všetko to však rozhodla jedna bitka – o letisko Hostomeľ.

Získať letisko a dobyť Kyjev

Rusi v prvých hodinách vojny mali jasný cieľ- získať Kyjev, zajať prezidenta Zelenského a spôsobiť tak rýchlu kapituláciu Ukrajiny. Na dobytie Kyjeva však Rusi potrebovali získať strategické letisko Hostomeľ nachádzajúce sa na severozápade hlavného mesta.

Z letiska si chceli okupanti urobiť operačné stredisko pre následný bleskový vpád do Kyjeva, píše portál CNN Prima NEWS. Na letisko preto poslali veľké množstvo bojových helikoptér a elitných vojakov.

Začali sa ale ťažké boje a okupanti sa stretli s výrazným odporom ukrajinskej armády. To narušilo ďalšie plány a Rusi nemali ako dopraviť veľké množstvo jednotiek pre dobytie Kyjeva. Aj tak však vyslali komandá, ktoré mali zajať alebo rovno zabiť prezidenta Zelenského.

Ani boje o Kyjev neboli jednoduché. Mnohí si to neuvedomujú, ale Kyjev je obrovské a rozsiahle mesto, rozlohou väčšie ako New York. Napríklad taký Mariupoľ je päťkrát menší.

A aj keď boli Rusi v prvých hodinách vojny najbližšie k dobytiu Kyjeva, to sa im nakoniec nepodarilo. Následne okupanti pochopili, že Kyjeva sa nezmocnia a presunuli sa na východ a juh Ukrajiny.

Letisko Hostomeľ sa napokon po troch dňoch dobyť podarilo, avšak už bolo neskoro. Rusi pritom zničili aj slávne lietadlo Antonov An-225 Mrija. Letisko zhruba po mesiaci oslobodila ukrajinská armáda.

Vojna pri našich hraniciach

Hostomeľ mohol byť zlomovým miestom vojny. Ak by ho Rusi obsadili včas, skutočne by sa im mohlo podariť dobyť Kyjev a vojna by mala úplne iný priebeh. Smerom k hraniciam Slovenska by sa potom valila stotisícová ruská armáda, ktorá by obsadzovala západné pozície Ukrajiny a nám by len ostávalo dúfať, že by sa skutočne na hraniciach aj zastavila.