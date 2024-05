Predstavili šialený koncept transplantácie hlavy. Dúfajú, že sa im to podarí do 8 rokov, takto by to malo prebiehať

Jedným z veľkých zázrakov modernej medicíny je aj transplantácia orgánov, ktorá umožňuje státisícom ľudí na svete ďalej pokračovať vo svojom živote, a to často naplno. Aj táto oblasť má však svoje limity a za jeden zo „svätých grálov“ transplantácie je považované jej vykonanie na hlave pacienta, ktorý by následne mohol plnohodnotne žiť s novým telom.

Pokusy tu už boli

Aj keď to stále znie ako sci-fi, tieto pokusy tu už viackrát boli, no neskončili úspešne. Za všetky môžeme spomenúť ambiciózneho doktora Canavera, ktorý v roku 2017 plánoval uskutočniť transplantáciu hlavy na ochrnutom dobrovoľníkovi. Operáciu napokon nevykonal, predtým tvrdil, že sa mu síce podarila transplantácia hláv na mŕtvolách či na opici, ktorú ale po niekoľkých hodinách uspali.

Aj v tom čase sa ozývali tvrdenia, že Canaverove metódy nie sú správne a operácia pri vtedajších poznatkoch bola odsúdená na neúspech.

Zatiaľ iba plán

Teraz na scénu prichádza projekt BrainBridge, na čele s jemenským biológom a popularizátorom vedy žijúcim v Dubaji, Hashemom Al-Ghailim. Pred pár dňami zverejnil fantastické video transplantácie hlavy, v ktorom roboty vykonávajú operáciu aj za pomoci umelej inteligencie, uvádza Technology Review.

Video nezobrazuje, že takto naozaj by mala prebiehať transplantácia hlavy, ide len o propagačnú animáciu projektu, s cieľom osloviť potenciálnych partnerov a lekárov z celého sveta, ktorí by sa chceli do projektu zapojiť. Spoločnosť BrainBridge odhaduje, že úspešnú transplantáciu by mohli vykonať o 8 rokov.

Transplantácia hlavy by mohla pomôcť nielen ochrnutým pacientom, ale aj ľuďom v pokročilom štádiu rakoviny, či pri iných nevyliečiteľných ochoreniach. Samotná operácia by sa mala vykonávať roboticky pomocou vyvíjaných postupov a pokročilej umelej inteligencie, ktorá by dokázala prepojiť všetky cievy a nervy s hlavou a telom darcu.

Je ale otázne, či sa projekt naozaj dočká realizácie. Veľkou otázkou je tiež etická rovina celého zákroku, a tiež získavanie tiel vhodných na transplantáciu.

