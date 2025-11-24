Vodiči, tomuto úseku sa vyhnite: Dopravu na známom horskom priechode komplikuje husté sneženie

Jakub Baláž
TASR
Nákladné vozidlá majú problém s prejazdom a dochádza k ich šmýkaniu, polícia vyzýva na mimoriadnu opatrnosť.

Počasie aktuálne komplikuje prejazd cez horský priechod Soroška. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti. Vodičov vyzýva, aby na ceste I/16 v úseku Jablonov nad Turňou – Lipovník jazdili mimoriadne opatrne a rešpektovali pokyny policajtov.

V úseku je husté sneženie a na vozovke je súvislá vrstva snehu. Nákladné vozidlá majú problém s prejazdom a dochádza k ich šmýkaniu v stúpaní na Sorošku,“ uvádza s tým, že Slovenská správa ciest bola vyrozumená a na miesto boli vyslané dve vozidlá na údržbu.

Na väčšine Slovenska platia výstrahy

Na väčšine Slovenska platí výstraha prvého stupňa pred poľadovicou. V Prešovskom a Žilinskom kraji treba počítať so snehovými jazykmi a závejmi a od 20:00 hod. vo viacerých okresoch Slovenska i s dažďom. V okresoch Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno a Liptovský Mikuláš sú pre dážď vydané výstrahy druhého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Výstrahy pred poľadovicou platia až do utorka (25. novembra) rána vo všetkých krajoch okrem Bratislavského. Snehové jazyky a záveje sa môžu do polnoci tvoriť v celom Prešovskom kraji i v okresoch Námestovo a Tvrdošín. V Prešovskom kraji s nimi treba počítať až do utorka rána.

Na viacerých miestach hrozí od pondelka večera dážď. V oblastiach, pre ktoré je vydaná druhostupňová výstraha, môže napadnúť 80 milimetrov zrážok. Prvý stupeň výstrahy platí vo väčšine Banskobystrického kraja a takisto v okresoch Martin, Turčianske Teplice, Poprad, Levice a Prievidza. Výstrahy platia predbežne aj počas celého utorka.

O prácu v štátnom podniku príde približne 280 ľudí. Lesy SR však kolaps a zlú…

