Vodičák možno budete môcť dostať zadarmo: Štát pracuje na novinke, ktorá by mohla mnohých potešiť

So získaním vodičského preukazu sa okrem učenia sa teoretických či praktických znalostí spájajú aj poplatky, ktoré je nutné uhradiť. No vyzerá to, že štát pripravuje zaujímavú novinku, ktorá by teoreticky mohla priniesť možnosť získať ho zadarmo, informuje o tom portál Topspeed.

Podľa webu štát avizuje prípravu eurofondového programu, ktorý bude podobný ako známy projekt s názvom Nestrať prácu – vzdelávaj sa. V jeho prípade sa ku príspevkom dostali aj zamestnaní uchádzači, čo, nepochybne, bolo skvelou správou.

V príprave je novinka, o ktorej sa však veľa nevie

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pre Topspeed potvrdilo, že je v príprave projekt, ktorý sa má podobať tomuto spomínanému.

“Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje v spolupráci s Európskou komisiou národný projekt na podporu zamestnateľnosti, bude sa do určitej miery podobať projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa,“ cituje.

Dôležité však je podotknúť, že nezahŕňal „vodičáky“ typu B na riadenie osobných áut, ale týkal sa vodičských preukazov typu C či D.

Viac informácií o tom, ako bude pripravovaný program vyzerať, zatiaľ nie je známych. „Momentálne prebieha príprava projektu v rámci implementácie programu Slovensko 2021 – 2027,“ doplnilo ÚPSVaR.

Web však uvádza, že je možné, že by mohol zahŕňať práve aj toto 100 % preplatenie nákladov na vodičský preukaz. Či to tak bude naozaj, sa dozvieme po zverejnení ďalších informácií.