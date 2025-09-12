Vláda chce niektorým Slovákom zrušiť Vianoce, tvrdí opozícia. Ficov kabinet ich na tento sviatok ženie do práce

Roland Brožkovič
TASR
SITA
Rusíni žiadajú Ficovu vládu, aby zrušenie dňa pracovného pokoja prehodnotila.

Rusíni by privítali prehodnotenie zrušenia dňa pracovného pokoja 6. januára a navrhujú zrušiť deň pracovného pokoja pri inom štátnom sviatku ako sú rusínske Vianoce. Pre TASR to uviedol predseda Rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš.

„Plne si uvedomujeme potrebu ozdravovania verejných financií a taktiež rozumieme, že vláda Slovenskej republiky hľadá rôzne spôsoby, ktoré by čo najmenej ekonomicky zasiahli obyvateľov Slovenska. Na druhej strane sú však Vianoce pre značnú časť ľudí jednými z najväčších sviatkov v roku. A aj pre Rusínov, či už pravoslávnych alebo gréckokatolíkov, ktorí slávia Vianoce podľa juliánskeho kalendára Štedrou večerou 6. januára večer a následne i samotným sviatkom Roždestva na druhý deň 7. januára, sú veľmi dôležité,“ povedal Karaš.

Preto by podľa neho bolo možno dobré prehodnotiť, či by na jeden rok nebolo lepšie zrušiť deň pracovného pokoja pri inom štátnom sviatku, ako sú rusínske Vianoce.

Proti je aj Konferencia biskupov Slovenska

Rusínov sa zastal aj predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Ten tvrdí, že vláda chce Rusínom zrušiť Vianoce. „Nevedia šetriť na sebe, nevedia naštartovať ekonomiku, vedia len čoraz viac záťaže preniesť na bežných ľudí na Slovensku. Takýmto tempom im za chvíľu dôjdu sviatky a čo potom, začnú rušiť soboty a nedele? Nijako to nerieši hlboké štrukturálne problémy našej ekonomiky, ktoré spôsobilo Ficových 14 rokov vlády,“ povedal Šimečka.

Zrušenie voľna na tento sviatok pritom kritizuje aj Konferencia biskupov Slovenska. Tá by uvítala, ak by téme zrušenia 6. januára ako dňa pracovného pokoja, či iných sviatkov, predchádzal otvorený dialóg aj s ohľadom na Vatikánsku zmluvu.

„Dni sviatkov sú spojené s prežívaním viery a tradícií v kruhu rodiny a širšieho spoločenstva, čo si zaslúži hlbšiu diskusiu. Rušenie sviatkov, ako aj zrušenie zákazu predaja počas sviatkov, s cieľom dosiahnuť ekonomický zisk by nemalo byť jediným kritériom pre posudzovanie celospoločenského osohu,“ uvádza hovorkyňa Konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.

Porušili by prikázanie

Stanovisko KBS podporuje občianske združenie Aliancia za nedeľu (AZN) a žiada vládu, aby zastavila útoky na náboženské sviatky, cirkevné školy a sociálne istoty. Podľa AZN sú to závažné sociálne témy, ktorých dôsledky sa vo veľkom dotknú životov všetkých občanov na Slovensku, predovšetkým veriacich.

AZN pripomína cirkevné prikázania, že veriaci sú povinní svätiť prikázané sviatky a v nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši, a tiež aby sa zdržiavali tých prác, ktoré by mohli prikázanému sväteniu týchto dní prekážať.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v utorok (9. 9.) predstavil konsolidačné opatrenia. Dôjsť má aj k zmene v dňoch pracovného pokoja. Natrvalo sa má zrušiť pracovný pokoj vo sviatok 17. novembra, dočasne 6. januára a 8. mája. Takisto sa má zrušiť zákaz predaja počas sviatkov. Štát má na tom podľa ministra získať celkom 230 miliónov eur.

