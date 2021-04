Vo veku 99 rokov zomrel princ Philip, manžel kráľovnej Alžbety II.

Vo veku 99 rokov dnes zomrel princ Philip, manžel kráľovnej Alžbety. Oznámil to Buckinghamský palác, informujú svetové agentúry i britské médiá.

Vojvoda z Edinburghu, manžel kráľovnej Alžbety, sa len nedávno liečil na infekciu v nemocnici. Vojvodu z Edinburghu prijali v polovici februára do súkromnej Nemocnice kráľa Eduarda VII. v centre Londýna. Buckinghamský palác vtedy informoval, že tam zrejme zostane len niekoľko dní. Neskôr oznámil, že princa liečia na bližšie nešpeficikovanú infekciu, viac podrobností však neposkytol.

Philipa následne premiestnili zo súkromnej do špecializovanej Nemocnice svätého Bartolomeja neďaleko londýnskej Katedrály svätého Pavla. Tam sa podrobil vyšetreniam srdca z dôvodu kardiologického ochorenia. Začiatkom marca tam z dôvodov problémov so srdcom podstúpil úspešný zákrok. Neskôr ho opäť previezli do Nemocnice kráľa Eduarda VII. Dnes, 9. apríla vo veku 99 rokov, zomrel.

Slúžil v britskom Kráľovskom námorníctve

“Jej veličenstvo Kráľovná s hlbokým zármutkom oznamuje úmrtie jej milovaného manžela, jeho kráľovského veličenstva princa Filipa, vojvodu z Edinburghu. Jeho kráľovská výsosť zomrela dnes ráno pokojne na hrade Windsor,” oznámil palác s tým, že ďalšie informácie zverejnia neskôr.

Princ Filip Mountbatten, vojvoda z Edinburghu, sa narodil 10. júna 1921 na Korfu ako najmladšie dieťa Andreja, princa gréckeho a dánskeho, a princeznej Alice z Battenbergu. Rodina v roku 1922 musela utiecť z Grécka a usadila sa v Paríži, Filip žil neskôr aj v Nemecku a napokon v Spojenom kráľovstve. Počas druhej svetovej vojny slúžil v britskom Kráľovskom vojenskom námorníctve.

S vtedy ešte princeznou Alžbetou sa zosobášili 20. novembra 1947. Ich manželstvo je najdlhšie spomedzi všetkých britských panovníkov. V roku 1948 sa im narodilo prvé dieťa – princ Charles, po ktorom nasledovali princezná Anna, princ Andrew a princ Edward. Kráľovský pár má dovedna osem vnúčat a desať pravnúčat.

Manžel panovníčky

Po svadbe naďalej aktívne slúžil v námorníctve, až kým sa Alžbeta nestala v roku 1952 kráľovnou. Potom sa ujal oficiálnych povinností ako manžel panovníčky. Aktívne sa angažoval vo viacerých oblastiach verejného života a bol patrónom stoviek organizácií. Bol napríklad predsedom britskej pobočky Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) či prezidentom Medzinárodnej jazdeckej federácie. Je tiež zakladateľom rozvojového programu pre mladých ľudí Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

Princ Filip, ktorý absolvoval viac ako 22-tisíc sólových samostatných verejných podujatí a viac než 5-tisíc prejavov, bol známy svojimi pohotovými, často vtipnými, no i nemiestnymi, poznámkami počas verejných podujatí. Svojho času sa napríklad vyjadril, že je „najskúsenejší odhaľovač pamätných tabúľ na svete“. Z verejného života sa stiahol v roku 2017, hoci odvtedy sa párkrát objavil po boku kráľovnej.

Princ Filip začiatkom roka strávil mesiac v nemocnici, kde okrem iného podstúpil procedúru v súvislosti so srdcovými problémami, ktoré ho trápili už dlhšie. Hospitalizovali ho 16. februára po tom, ako sa necítil dobre, a prepustili ho domov, na hrad Windsor, 16. marca.