Rusko bude zrejme trénovať napadnutie NATO: Putin začal obrovské vojenské cvičenie, Európa je v strehu

Ilustračná foto: SITA/AP/Profimedia

Roland Brožkovič
TASR
Cvičenia Zapad sa konajú v čase, keď ruské jednotky postupujú naprieč rozsiahlou frontovou líniou na Ukrajine.

Rusko a Bielorusko v piatok odštartovali spoločné vojenské cvičenia Zapad. Poľsko z dôvodu týchto cvičení od polnoci uzavrelo všetky hraničné priechody s Bieloruskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP

„Spoločné strategické manévre ruskej a bieloruskej armády… sa začali,“ uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo obrany. Cvičenia Zapad sa konajú v čase, keď ruské jednotky postupujú naprieč rozsiahlou frontovou líniou na Ukrajine a zintenzívňujú letecké útoky na ukrajinské mestá.

Okrem toho sa uskutočňujú po tom, čo v noci na stredu počas ruských útokov na Ukrajinu došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska lacnými dronmi ruskej výroby typu Gerbera, ktoré pri útokoch slúžia ako návnada pre protivzdušnú obranu. Poľský premiér Donald Tusk ešte pred týmto incidentom oznámil, že v súvislosti so začiatkom rusko-bieloruských vojenských cvičení Zapad Poľsko v noci zo štvrtka na piatok uzavrie hranice s Bieloruskom.

Kritické dni

Uzavreté budú aj železničné priechody. Litva a Lotyšsko taktiež oznámili čiastočné uzavretie vzdušného priestoru. Tusk tiež upozornil na „kritické dni“ pre svoju krajinu. Uviedol, že Poľsko je bližšie k „otvorenému konfliktu“ než kedykoľvek od druhej svetovej vojny. Poľský prezident Karol Nawrocki vo štvrtok vyhlásil, že Poľsko je v hybridnej vojne s Ruskom na zemi, na mori aj vo vzduchu a je vystavené ruským dezinformáciám.

Moskva tieto obavy zľahčovala, konštatuje AFP. „Tieto plánované cvičenia nie sú mierené proti nikomu,“ uviedol vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov a odmietol tvrdenia poľských predstaviteľov, že tieto cvičenia sú agresívnou demonštráciou sily. Na zámery Moskvy upozornil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Zmysel takýchto krokov zo strany Ruska rozhodne nie je obranný a je namierený nielen proti Ukrajine,“ povedal.

Foto: SITA/AP

Cvičenia Zapad, ktoré sa zvyčajne konajú každé štyri roky, sa v roku 2025 uskutočnia po prvý raz od začiatku vojny na Ukrajine a potrvajú do 16. septembra. Moskva podľa AFP vyslala na podobné cvičenia v roku 2021 približne 200 000 vojakov, a to len niekoľko mesiacov predtým, než vo februári 2022 začala inváziu na Ukrajinu.

Cvičenia budú zrejme menšie

Očakáva sa, že tohtoročné cvičenia budú menšie, keďže státisíce ruských vojakov sú nasadené na Ukrajine. Bielorusko v januári uviedlo, že do cvičení sa zapojí 13 000 vojakov, no v máji oznámilo, že tento počet sa zníži približne na polovicu.

Poľský premiér tvrdí, že cvičenia sú navrhnuté tak, aby simulovali obsadenie Suvalského koridoru, ktorý je podľa AFP považovaný za slabé miesto NATO a mohol by byť potenciálne prvým cieľom ruského útoku. Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko však tieto obavy označil za „čistý nezmysel“.

Bieloruský minister obrany Viktar Chrenin v auguste oznámil, že Bielorusko bude počas spoločných manévrov precvičovať nasadenie ruských balistických rakiet Orešnik aj jadrových zbraní.

