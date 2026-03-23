Vitajte v HELL City: V meste, ktoré vytvorila značka oslavujúca 20 rokov

Pri príležitosti tohtoročného 20. výročia však neoslavuje minulosť – ale naopak vytvára budúcnosť. Predstavuje HELL CITY, nový globálny koncept, ktorý premieňa energiu na zážitok a značku na životný štýl.
Tvárou tohto sveta sa stáva Michele Morrone – herec, hudobník a symbol moderného mužského šarmu. V HELL CITY však nie je len ambasádorom. Je jeho lídrom. Charakterom. Atmosférou.
Mesto, ktoré nikdy nespí – a vždy má štýl
Predstavte si mesto, kde má každý moment svoj vibe. Ráno s výhľadom na panorámu, potom pracovné stretnutie s energiou, ktorá posúva hranice, tréning po západe slnka, spontánna nočná jazda mestom. HELL CITY je metaforou života v pohybe. Je to priestor, kde sa mieša ambícia so sebavedomím, elegancia s dynamikou a každodennosť s ikonickými momentmi.
HELL tu nie je len nápoj. Je to signál. Tichý kód medzi ľuďmi, ktorí chcú viac – viac výkonu, viac zážitkov, viac intenzity.
Energia ako komunita
HELL pôsobí vo viac ako 60 krajinách a je súčasťou každodenných rituálov miliónov ľudí. HELL CITY tento globálny rytmus spája do jedného príbehu.
Nie je to klasická kampaň. Je to otvorený svet, ktorý sa bude neustále rozvíjať – od nových produktov cez kultúrne kolaborácie až po digitálny obsah. Každý vstupuje do rovnakého mesta, no prežíva ho po svojom.
V HELL CITY sa nepozeráte zvonka. Ste jeho súčasťou.
Michele Morrone: charizma, ktorá udáva tón
Michele Morrone prináša do HELL CITY magnetizmus, medzinárodný rozmer a prirodzenú eleganciu. Jeho prítomnosť definuje estetiku mesta – modernú, sebavedomú, mierne tajomnú.
Reprezentuje generáciu, ktorá si ide za svojím, no zároveň si užíva každý moment. Globálny, no autentický. Prémiový, no prístupný.
Jeho odkaz je jasný: HELL je o energii, ktorá má štýl.
Neóny, noc a nekonečné možnosti
Vizuál HELL CITY čerpá z estetiky veľkomiest – neónové svetlá, ostré línie, filmová atmosféra a moderná architektúra.
Je to svet, ktorý pripomína najikonickejšie nočné scény svetových metropol aj energiu digitálnej generácie. Pulzuje tempom hudby, športu, módy a urban kultúry.
HELL CITY je cool bez toho, aby sa o to snažilo. Dynamické bez chaosu. Prémiové bez odstupu.
Nová éra značky
„Za uplynulých 20 rokov sa HELL rozrástol na globálnu komunitu a teraz jej chceme dať skutočný domov. HELL CITY nie je kampaň, ale jednotný a neustále rozšíriteľný brandový vesmír – od veľkých oznámení cez každodenný obsah až po produktové inovácie a kultúrne spolupráce. Všetko zapadá do jedného sveta s konzistentným hlasom a vizuálnym systémom. Tento spoločný rámec umožňuje našim spotrebiteľom kdekoľvek na svete napojiť sa na rovnaký príbeh a zažiť HELL ako komunitu. Michele Morrone nie je len hviezdou tohto mesta – je jeho definujúcou tvárou a charakterom, ktorý jasne ukazuje, čo HELL dnes predstavuje a kam smeruje,“ uviedla Adrienn Popovics, riaditeľka medzinárodnej komunikácie a marketingu spoločnosti HELL.
HELL CITY je miesto, kam sa chcete vracať.
Miesto, kde energia dostáva meno. Miesto, kde sa štýl stretáva s výkonom.
WELCOME TO HELL CITY.
